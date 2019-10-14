الطاير: يعزز استعدادات رياضيينا للمستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدّم مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه لمسيرة العلم والتطور، وإلهام سموه للأجيال الجديدة من خلال رؤية حكيمة وثقة كبيرة بأبناء الوطن، كما أعرب عن خالص الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تقديم نموذج الرياضي المتكامل للجميع من خلال تجارب سموه الشخصية كرمز رياضي ومن خلال توجيهاته السديدة التي باتت منهاج عمل لمجلس دبي الرياضي لتطوير القطاع الرياضي ونشر ممارسة الرياضة بين جميع أفراد المجتمع.

وقال الطاير: «يطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العنان لقدرات وإمكانيات أبناء الوطن ويضع أهدافاً سامية وكبيرة من خلال رؤيته الثاقبة لحركة الحياة وقراءة سموه للمستقبل في الدولة والمنطقة والعالم وكيفية استثمار الفرص للتمسك بزمام الرياضة في مختلف مجالات الحياة، ويؤكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية السير على نهج القيادة الرشيدة في القطاع الرياضي كونه أحد أهم القطاعات المؤثرة في حركة المجتمع وتطوره».

وأضاف: «يسرنا أن ننظم هذا المؤتمر والمعرض الرائد الأول من نوعه الذي يسهم في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعدم انتظار المستقبل بل صناعته، كما يعزز استعدادات أنديتنا ورياضيينا للمستقبل وتطوير إمكانياتهم لتحقيق إنجازات أفضل من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال تحليل المعلومات وتصميم برامج التدريب وقياس قدرات الرياضيين ومدى جدوى التدريبات والجمل التكتيكية التي يؤدونها أثناء التدريبات اليومية أو أثناء المنافسات الرسمية».