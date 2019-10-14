صدارة إماراتية مغربية لـ«عربية المواي تاي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهلت 6 دول عربية للعب في الجولة الختامية في البطولة العربية للمواي تاي لعام 2019، التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بالتعاون مع الاتحاد العربي للمواي بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي لمختلف الأوزان والأعمار من الجنسين، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 15 دولة.

وجاء تأهل أبطال المنتخبات العربية بعد منافسات مثيرة في الجولة قبل الختامية، والتي أظهرت تطور اللعبة على مستوى الشرق الأوسط، والمتأهلون هم: المغرب، العراق، مصر، الأردن وتونس وأربعة لاعبين من منتخبنا الوطني بعد تألق الرباعي زكريا الجماري في منافسات وزن تحت 57 كجم، ونور الدين سامير تحت 67 كجم، وأمين المعتصم في منافسات وزن تحت 71 كجم، وإلياس حبيب علي وزن 81 كجم.

وأسفرت النتائج عن تأهل اللاعبة العراقية ليندا طلال لملاقاة المغربية بنت هرسا بعد فوز ليندا على السودانية الواعدة بينان حامد في منافسات وزن تحت 62 كجم نتيجة لفارق الخبرة بين اللاعبتين، وفازت التونسية سوار خرداني على السورية علا الشعار في منافسات تحت 60 كجم، كما فازت المصرية إكرام أبو الكل على المغربية مدينة كوثير في منافسات وزن تحت 67.

وعلى مستوى الرجال فاز المغربي أيوب خايا على الفلسطيني حمزة صيداوي في منافسات وزن تحت 57 كجم، والإماراتي زكريا الجماري على العراقي ساجد جواد في منافسات نفس الوزن.

وشهدت منافسات وزن تحت 68 فوز المغربي هيبوي انس على العراقي سعود اللامي، والمغربي رشيد حمزة على البحريني علي الشيخ في وزن تحت 70 كجم، والعراقي أمير تاكلا على التونسي خالد فهد، والمغربي عبدالله زاهدي على السوداني محمد عبدالله في منافسات وزن تحت 72 كجم، كما فاز الإماراتي نور الدين سامير على العراقي حسين الزبيدي في أقوى المواجهات، وفاز المغربي أبو الوفاء أحمد على اللاعب المصري أحمد مشرف، والمغربي سفيان مرزاق على الأردني عبدالله الجبارين في منافسات تحت 76 كجم، كما فاز المصري محمود الكتوري في وزن تحت 77 كجم على السوري علي الحافظ والإماراتي اليأس حبيب علي على الأردني محمد سلامة في وزن تحت 79 كجم بعد مباراة ختامية حماسية كانت مسكاً لليلة.