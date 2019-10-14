شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر يعود لقيادة الجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلن نادي الجزيرة، عن عودة مدربه السابق الهولندي مارسيل كايزر، لقيادته من جديد بديلاً لمواطنه يورغن ستريبل.
وكان كايزر، قد أشرف على تدريب الجزيرة في بداية الموسم الماضي، ولم يتعرض معه الفريق لأي خسارة في المباريات 9 التي قاد فيها «فخر أبوظبي» في الدوري، قبل أن يرحل لتدريب سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
وقال عايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم المدير التنفيذي: «نحن سعداء باكتمال الاتفاق مع مارسيل وبعودته مجدداً لتدريب الفريق الأول بالنادي، هو مدرب فريق بإمكانيات فنية عالية، كما أن معرفته بالفريق والأماكن التي يتنافس فيها الجزيرة هذا الموسم وخبرته في البطولات المحلية والخارجية، ستكون عاملاً مساعداً بالنسبة له وللاعبين».
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