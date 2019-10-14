رازوفيتش: كنت واثقاً من فوز الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبد الوهاب

كسب الظفرة «الفارس» حوار الفرسان، بفوزه على مضيفه شباب الأهلي بثنائية نظيفة، وعاد إلى دياره بثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 7 نقاط، وجرد «الفرسان» المتساوي معه في الرصيد من صدارة المجموعة الأولى، بفارق المواجهة المباشرة.

يستحق الظفرة الفوز لكونه الأفضل والأكثر خطورة على المرمى في المباراة، كما يحسب لمدربه الصربي فوك رازوفيتش تفوقه تكتيكياً في قراءة وإدارة المجريات بخطة محكمة متوازنة، ما بين الدفاع والهجوم مع استغلال مهارة وتحركات البرازيلي جواو بيدرو، الذي كان المفتاح السحري لفوز فريقه بطلعاته واختراقاته التي خلخلت دفاع صاحب الأرض، ونالت من شباكه، فهو على الرغم من إهداره ركلة جزاء، فإنه عوّض بتسجيل الهدف الثاني، كما تسبب في الهدف الأول عندما ارتدت كرته من القائم لتجد المدافع محمد سيف بانتظارها ليسددها داخل الشباك.

من جهته، أكد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الظفرة استحقاق فريقه وجدارته بالفوز الذي خطط له بعمل جيد في التدريبات، بقوله: «فريقي استحق الفوز والنقاط الثلاث، لقد لعبنا بشكل جيد وقد حققنا ما خططنا له، وكنت واثقاً من الفوز لأننا جئنا من أجله، وتدربنا بشكل جيد طوال الأسبوع بمنتهى الجدية، وكان ممكناً أن تكون النتيجة أكبر لو استثمرنا ركلة الجزاء التي أضعناها، وكنت متأكداً من أن اللاعبين سيعودون بالفوز الذي حققوه بجدارة؛ لأننا كنا الأفضل خاصة في الشوط الثاني الذي كنا فيه الأفضل بكثير من المنافس».

من جهته اعتبر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، الخسارة جرس إنذار مبكر لفريقه، مؤكداً استحقاق الظفرة الفوز وهنأه عليه، مضيفاً: «كان لدينا بطء في التحركات، ولاعبو الظفرة قطعوا كرات كثيرة بسبب ذلك، كما ارتكبنا أخطاء دفاعية تسبب أحدها في ركلة جزاء احتسبت علينا».

وأضاف: «خسارتنا من الظفرة جرس إنذار لنا لننتبه، وأنا المسؤول الأول عن الخسارة بهذه الطريقة». وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الغيابات السبب في الخسارة، قال بصوت منفعل: «الغيابات ليست حجة، وأكرر لقد أدينا مباراة سيئة وفريق نادي الظفرة استحق الفوز واستغل الفرص ووضعنا، بينما نحن لم نستطع اختراق دفاعه».

فوز مستحق

وأكد محمد سيف مدافع الظفرة «تحقيقنا فوزاً مهماً أمام فريق قوي على ملعبه بهدفين دون رد، له انعكاسات إيجابية كثيرة على فريقه من الناحية المعنوية، لقد اجتهدنا في المباراة وسجلنا واستطعنا الحفاظ على شباكنا والخروج من المباراة بثلاث نقاط أوصلتنا للتساوي مع المتصدر قبل المباراة، لتتساوى فرصتنا معه في السعي نحو التأهل».

وتابع: «فريقنا هذا الموسم تغير ولا يقل مستوى عن أي فريق في الدوري».