الإمبراطور في مهب الريح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

الوصل إلى أين؟.. سؤال يشغل بال جمهور الشارع الرياضي الإماراتي بوجه عام وجماهير الإمبراطور وعشاقه بصفة خاصة، في ظل استمرار حالة التدهور وسوء النتائج التي تلاحق الفريق منذ أن بدأ مهمته هذا الموسم بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب.

سوء النتائج والتواضع الفني للفريق - على عكس ما كان متوقعاً - اشعلا غضب جماهير «الإمبراطور» التي حملت مسؤولية كل ما يجري في زعبيل لمجلس إدارة النادي بقيادة راشد بالهول بصفته رئيساً لشركة كرة القدم، ومن ثم للمدرب ومعاونيه من فنيين.

وحالة اليأس والغضب وصلت إلى ذروتها بين قطاع كبير من جماهير الإمبراطور المعروف عنها حبها وعشقها الكبير للفريق الذهبي بعد الخسارة الكبيرة القاسية التي مني بها الفريق الأصفر أمس الأول أمام الشارقة برباعية نظيفة في ثالثة جولات مسابقة كأس الخليج العربي، التي خاضها الملك الشرجاوي بقائمة من البدلاء في محاولة من المدرب عبد العزيز العنبري لإراحة أساسييه ومنحهم قسطاً من الراحة قبل استئناف مباريات الدوري بلقاء آخر مع الوصل يوم السبت المقبل، ويتوقع ان يكون مؤرقاً للفريق الأصفر بعد رباعية الكأس، والوضع الصعب الذي وصل إليه الوصل هذه الأيام لا يرضي (لا عدو ولا حبيب) كما يقولون، وذلك لمكان ومكانة الفريق وتاريخه في وجدان وذاكرة كرة الإمارات وجمهورها.

والكل أصبح يضرب كفاً بكف دهشة واستغراباً لحالة الانهيار الحادثة حاليا، ويخشى أن تتبادل الأطراف إلقاء كرة المسؤولية فيما بينهم، لا سيما أن كثيرين يحملون المسؤولية لإدارة بالهول، وهناك من يطالبون بإقالة ريجيكامب ومعاونيه فورا.

الوصل إلى أين..؟ سؤال يطرحه «الخليج الرياضي» في محاولة منه لإيجاد حلول تبدو عصية وصعبة على أصحاب القرار داخل إدارة النادي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.



عبدالله سالم يحمّل مجلس دبي المسؤولية

أكد عبدالله سالم القطب الوصلاوي وأحد مؤسسي النادي استياءه الشديد من الحالة التي وصل إليها الوصل، معتبراً حالة التخبط والفشل الإداري التي يمر بها النادي وراء تدهور مسيرة الكرة الوصلاوية.

وقال: للأسف ما يحدث في الوصل الآن لا يرضي أحداً من محبي النادي وجماهيره ولا حتى مشجعي الأندية الأخرى، لأن الوصل اسم كبير. وأضاف: للأسف الشديد ما يحدث الآن لا يثير حفيظة إدارته الحالية، والإحساس بالمسؤولية ليس بالدرجة التي يستوجبها الحال.

وناشد عبدالله سالم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي والعاشق الأكبر للوصل بضرورة التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

واستغرب القطب الوصلاوي من عدم تدخل مجلس دبي الرياضي لإنقاذ الموقف في الوصل معتبراً مجلس دبي الرياضي جهة مرجعية مسؤولة مخولاً لها التدخل ورسم السياسات ومحاسبة المقصرين بما يليق باسم ومكانة ونهج دبي، وبما يتناسب وحجم الدعم المادي الذي يتم به دعم أندية الإمارة.



درويش: النادي يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه

قال عادل درويش، أحد أبرز مشجعي الوصل: ما يحدث يؤلمنا جداً لأن الوصل ناد كبير وله تاريخ عريق ولا يستحق ما وصل إليه حالياً، مشيراً إلى أن الفترة الحالية من عمر النادي هي الأسوأ في تاريخه.

واستغرب من حدوث الانهيار الكامل أمام أعين الجميع من دون أي رد فعل للقائمين على الإدارة.

وقال في حالة إقالة رجيكامب - وهذا متوقع - يكون قاد الفريق في عام ونصف ٤ مدربين وهو رقم قياسي يعكس حالة التخبط الفني والإداري التي يمر بها الفريق.

وأضاف للأسف لم يحقق النادي النجاح المنشود منذ أن تولى راشد بالهول مسؤولية الإدارة في ٢٠٠٣- ٢٠٠٤.

وقال:رجال الوصل عليهم مسؤولية تاريخية في إنقاذ الوصل من الهبوط التاريخي مشيراً إلى أن النادي في حاجة إلى رجال أزمة للوصول به إلى بر الأمان.

وضرب درويش المثل بإدارة العين في حل مشاكلها عندما قامت بإبعاد غانم الهاجري مؤخراً رغم نجاحاته لإدراكها مصلحة الفريق الأول وخوفها على اسم النادي.



بلال: الأربعة أرحم من خمسة العام الماضي!

قال جاسم بلال أحد أبرز نجوم الوصل السابقين إن المشهد في نادي الوصل يبكي كل وصلاوي محب وغيور على النادي، معتبراً الفريق يمر بحالة من الضياع وفقدان الهوية فاللاعبون غير مؤهلين للعب في صفوف الفريق ولا يستحق عدد كبير منهم ارتداء القميص الأصفر.

وذكر أن الإدارة نجحت هذا العام في إحدات طفرة فنية فبدلاً من الخسارة بالخمسة والستة في الموسم الماضي أصبحت الخسارة هذا الموسم بالأربعة وهذا يعتبر إنجازاً في حد ذاته يكتب للإدارة.

وأكد ان الإدارة الوصلاوية تفننت في وصول الفريق إلى هذه الحالة المتواضعة بضم لاعبين مواطنين وأجانب ليسوا مؤهلين للعب في فريق باسم الوصل فاقدي الموهبة والطموح، وفي نفس الوقت فرط في عدد مميز من اللاعبين كان أبرزهم كايو الذي ذهب إلى العين.

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ناصر عيسى: الإدارة لا تمتلك مقومات النجاح

قال ناصر عيسى، نجم الوصل والوحدة السابق، إن نادي الوصل يعيش حالياً مأساة إدارية ومأساة فنية، والدليل على ذلك نتائج الفريق المتواضعة والأسلوب الإداري المتخبط الذي تمثل في جلب عدد من اللاعبين غير المؤهلين للعب في نادي الوصل والاستغناء عن لاعبين مؤثرين كان أبرزهم كايو.

وأرجع سبب الوضع الذي وصل إليه الفريق في الإدارة الحالية التي لا تمتلك مقومات قيادة نادي بحجم نادي الوصل، فلا يوجد في الإدارة الحالية فني على دراية بشؤون كرة القدم.

وقال من اللافت أن فريق بحجم الوصل ليس له هوية حتى الآن بالمقارنة بفرق أخرى حديثة مثل الفجيرة وكلباء وخورفكان التي ظهرت بمستويات مميزة، وأصبح لها شخصية مميزة في المسابقة.



ريجيكامب: لا أخشى الإقالة وتعودت على الضغوط

استهل المدرب الروماني ريجيكامب مدرب الوصل كلامه في المؤتمر الصحفي بتهنئة الشارقة على الفوز برباعية نظيفة، وقال كان المنافس أفضل منّا ولعب بقوة، ولم نكن «صاحيين» في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني استمر التفوق وسجل الفريق 3 أهداف سهلة، ونحن أهدرنا عدداً من الفرص ولم نكن محظوظين في المباراة، وأمامنا فترة قصيرة جداً لا تتعدى أسبوعاً لإعداد وتجهيز الفريق للمباراة المقبلة أمام الشارقة في دوري الخليج العربي، وسنعمل لأجل تحقيق الفوز، وفريق الشارقة بلا شك خطر وسنعمل له ألف حساب وسنكون منتبهين للهجمات المرتدة ولا بد من تجهيز الفريق بصورة ممتازة وهي مباراة مختلفة وفريقنا بحاجة كبيرة كي يعطي أكثر وأفضل وقال بصريح العبارة أنا كمدرب فرحان لأننا سنلعب على أرضنا ووسط جمهورنا وركز على هذه العبارة كثيراً.. ولاعبونا سيكون عندهم حافز لهذه المباراة وسوف نحقق الفوز.

ورداً على ما تردد في «تويتر» من الصحافة الرومانية التي قالت إن ريجيكامب مدرب الوصل في وضع خطر بسبب سوء وتواضع النتائج، قال نحن كمدربين اعتدنا على مثل هذه الظروف والأوضاع ونعرف إننا تحت الضغط دائماً، وصحيح أن المرحلة صعبة لكنني معتاد على هذا الشيء، وعما إذا كان يخشى الإقالة قال لا أفكر في ذلك ولا أشعر بالخوف ولا أخشى الإقالة فهذا عملي ووظيفتي ويجب أن نعمل أكثر وأن نوصل الشعور الإيجابي للاعبين وأن نجتهد لعودة المصابين، وسيكون تركيزنا على معالجة الأخطاء التي وقع فيها الفريق.



هل يعوق الشرط الجزائي إقالة المدرب ؟

خرجت جماهير نادي الوصل غير راضية عن فريقها أمام الشارقة بعد توالي خسائر الفريق خصوصاً وأن «الإمبراطور» خسر أمام رديف الشارقة بالأربعة في ظل مشاركة خميس إسماعيل وويلتون سواريز وليما وسالم العزيزي وجميع اللاعبين المقيمين الذي يشاركون أساسيين مع الفريق، ورددت بعض الجماهير الوصلاوية القليلة التي حضرت المباراة بأن الشرط الجزائي مع المدرب ريجيكامب كبير مادياً، وأن الإدارة متعاقدة معه لسنتين، لذلك من الصعوبة بمكان إقالته، وإذا تمت إقالته سيترتب على ذلك خسارة مالية كبيرة.



مشوار ريجيكامب.. أداء متراجع وخسائر قاسية

تولى الروماني ريجيكامب مهمة قيادة الوصل بعد الدور الأول من دوري الموسم الماضي، وتم التعاقد معه حتى نهاية الموسم الماضي، لكن الإدارة تسرعت ولم تنتظر حتى نهاية الموسم، فقامت بتمديد عقده لموسمين حتى نهاية الموسم المقبل مع شرط جزائي كبير في حالة إنهاء أي من الطرفين التعاقد قبل نهاية مدته.

وخاض الفريق من بداية الموسم 8 مباريات رسمية منها مباراتان في تصفيات البطولة العربية فاز بملعبه 2 /‏ صفر، وخسر الإياب صفر /‏ 1 وتأهل إلى الدور الثاني، ولعب 3 مباريات في الدوري استهلها بتعادل سلبي مع النصر في الدربي، وخسر أمام العين 1 /‏ 3، وإمام عجمان صفر /‏ 1، و3 مباريات في كأس الاتحاد فاز بصعوبة على حتا 4 /‏ 3، وخسر أمام الفجيرة صفر /‏ 1، وأمام الشارقة أمس الأول صفر /‏ 4.