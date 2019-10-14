زورق «فيكتوري 3» بطل مونديال الفئة الأولى في أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، بطلاً لبطولة العالم للزوارق السريعة- الفئة الأولى- والتي أسدل الستار على أحداثها أمس الأول، في مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا الأمريكية، والتي كانت مسرحاً للجولة السادسة والختامية، وفاز زورق «فيكتوري 3» بالمركز الأول في السباق الرئيسي الذي أقيم هناك بمشاركة 6 زوارق بعدما قدم أداء متميزاً مكنه من اعتلاء الصدارة منذ اللفة الأولى وحتى نهاية السباق بعد 12 لفة وسط مطاردة شرسة من الزورق الأسترالي المنافس «أوف شور 222».

وحلق فرسان مؤسسة الفيكتوري تيم باللقب العالمي للمرة الأولى في حلته الجديدة في المياه الأمريكية، بعدما انتقلت البطولة العالمية لزوارق الفئة الأولى إلى هناك لتتنقل بين المدن تحت مظلة دولية وبمشاركة أبطال هذه الرياضة من قارات العالم المختلفة؛ ليكون حصاد الفرسان اللقب بعد 6 محطات مملوءة بالبذل والعطاء حصد فيها 102 نقطة مقابل 97 للزورق الأسترالي (الوصيف).

وأعاد الثنائي الطائر سالم علي العديدي وعيسى آل علي، كتابة التاريخ بمعانقة المجد في بلاد (العم سام)، مؤكداً قدرات أبناء الإمارات على الإبداع في أي مكان وزمان واضعين هدف الحصول (الرقم واحد) والذي يحبه قيادة وشعب الإمارات، نصب أعينهم؛ ليكون الحصاد وافراً لأبطالنا مع نهاية موسم حافل وشاق بدأ في كوكوا بيتش ثم بحيرة أوزارك ثم ساراسوتا فسانت كلير ثم ميشيجان وأخيراً فورت مايرز.

وتقدم الزورقان «فيكتوري 3» ومن خلفه «فيكتوري 33» إلى الصدارة مبكراً، لكن الأداء القوي من الزورق المنافس «أوف شور 222» مكنه من التقدم من المركز الثالث إلى المركز الثاني، ليشكل بعدها مصدر إزعاج محاولاً انتزاع الصدارة من (أسياد البحار) في زورق «فيكتوري 3» والذي واصل سيره متجاوزاً كل الصعاب ليصل إلى مبتغاه مع رفع العلم الشطرنجي وإعلان نهاية السباق بعد 12 لفة مثيرة.

وقال حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إن الإنجاز العالمي الجديد، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وبفضل الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة بمختلف أنواعها والرياضات البحرية على وجه الخصوص من دعم ومتابعة مستمرين من المسؤولين.

وأهدى الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي، قائدي زورق «فيكتوري 3» الفوز باللقب العالمي في بطولة العالم للزوارق السريعة- الفئة الأولى- إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وقال العديدي وآل علي معاً إن حلم الطفولة، والذي طالما راودهما تحقق أخيراً في الفوز باللقب العالمي الكبير وفي الفئة الأقوى وأمام منافسين كبار، هم: البريطاني ستيف كرتيس والإيطالي جيوفاني كاربيتلا والأمريكي جون توملسون والأسترالي دارين نيكلسون والأمريكي جيمس شيبارد والبريطاني مايلز جينينغيز.