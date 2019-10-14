الطريفي: الإمارات لا تملك إلا حكمين في الفئة «A»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

شرح الخبير والمحاضر الدولي السعودي علي الطريفي مدير دائرة التحكيم في اتحاد الكرة كيفية اختيار الحكام للقائمة الدولية، وقال: تقييم الحكام قارياً ليس واحداً، رغم امتلاك بعض الحكام الشارة الدولية.

وتابع: على المستوى الآسيوي، هناك حكام النخبة، وحكام النخبة هم من ثلاث فئات وفق تقييم الاتحاد القاري:

A- B-C.

ومضى يقول: يبدأ حكم النخبة من التصنيف «C»، صعوداً إلى المستوى الأول «A»، وحكام الفئة الأولى من النخبة هم من يتولون قيادة مباريات دوري أبطال آسيا ونهائيات كأس الأمم الآسيوية والمباريات المتقدمة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. أما الفئات الأخرى، فتتولى قيادة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، ومباريات منتخبات المراحل السنية على مستوى تحت 19 أو تحت 16 سنة.

ومضى يقول: يجب أن ندرك أن الطموح والهدف التواجد في الفئة الأولى أو الفئة A، وليس من أجل تواجد حكم في النخبة من أجل التواجد فقط.

يشير الطريفي رداً على سؤال، أن الحكام الدوليين من الفئة A، هما حكمان فقط، أما الآخرون فهم من المستويات الأدنى.

وأضاف قائلا:هناك تقييم للحكم لا يتم بناء على العاطفة بل على قياس العمل والجهد والمستوى والتصنيف من خلال الأرقام (التي لا تكذب) خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، باعتبار أننا لا يمكن أن نحكم على حكم من موسم واحد فقط، قياساً إلى أن الحكم مثل لاعب الكرة أو أي رياضي مستواه معرض للصعود والهبوط.

وتابع قائلاً: في لجنة الحكام لدينا تقييم للحكام عن مواسم 2016-2017، و2017-2018، و2019-2019، وهذه المواسم وهذا التصنيف كفيل بتحديد مستوى كل حكم.

واستطرد قائلاً: تقييم كل حكم يتم من قبل المقيمين الإماراتيين، والحكم يتم تقييمه من قبل كل المقيمين وليس من قبل مقيم واحد، أو أن يكون مقيم واحد هو من يتولى وضع التقييم للحكام كافة، لذا كل حكم يخضع لتقييم شامل ومتعدد من قبل كل المقيمين.

ويقول الطريفي: هناك قائمة النخبة، وعندما يتم اختيار حكم للقائمة يكون لدينا التساؤلات التالية:

هل لديه الوقت والفرصة للوصول إلى مستوى أعلى؟ كم سنة سيستمر في القائمة؟ هل مستوى من يملك الشارة حالياً أفضل من الحكم الذي يعتبر حكم درجة أولى؟

واردف قائلاً: كيف لنا منح الشارة لحكم دولي ومستوى حكم درجة أولى أفضل منه؟ الشارة الدولية تمنح للحكام من 1 يناير/‏‏ كانون الثاني ولغاية 31 ديسمبر/‏‏ كانون الأول من كل عام ميلادي، وهي لا تتجدد تلقائياً، بل وفق قائمة تطلب من قبل كل اتحاد بهوية وأسماء المرشحين لنيل الشارة، وعندما يتم استبعاد حكم من القائمة فهذا ليس قرار سحب شارة، لأن الشارة ليست ملكاً لأحد.

ومضى يقول بهدوء: كمن يحسم بصافرة قرار حاسم، الشارة ليست ملكاً لفرد، إنما هي حق مكتسب ومن يريد أن يحصل عليها عليه أن يقدم الثمن، وثمن الشارة باهظ، ويحتاج إلى جهد وأداء وتطور .وفي الختام، كشف الطريفي أن حكام النخبة في الإمارات 7 حكام للساحة و9 حكام دوليين مساعدين، ومن بين النخبة لدينا حكمان فقط من الفئة A، و4 من الفئة C، وحكم خارج التصنيف.

وتابع قائلاً: «نريد تحفيز الحكام وصنع بيئة جيدة من أجل الوصول بهم إلى أعلى مستويات التصنيف ونرغب بتواجد الحكم الطموح الذي يريد التطور والارتقاء بمستواه».

وأنهى الطريفي كلامه بالتأكيد« هدفنا دائما صالح التحكيم الإماراتي، ومانقوم به دائماً هو من أجل مصلحة التحكيم الإماراتي».