العراق يواجه كمبوديا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الكمبودي، غداً الثلاثاء، في كمبوديا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

المنتخب العراقي الذي لم يظهر بالصورة المرجوة في مباراته السابقة أمام ضيفه منتخب هونج كونج بالرغم من فوزه بهدفين دون مقابل، بات مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية أمام هونج كونج.

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