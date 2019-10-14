جوتمان وجوستافسون يزوران مجلس دبي الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار البروفيسور الخبير كريستيان جوتمان، والبطل الرياضي فيكا جوستافسون، بطل العالم في تسلق قمم الجبال، مقر مجلس دبي الرياضي، وكان في استقبالهما سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام؛ حيث التقى أمين عام المجلس بالضيفين وقدم لهما شرحاً عن عمل المجلس وأهدافه الاستراتيجية وحجم الفعاليات الرياضية وتنوعها على الأجندة الرياضية السنوية لإمارة دبي، وثمن أمين عام مجلس دبي الرياضي، مشاركة الضيفين البارزين وحرصهما على تقديم خلاصة خبراتهما المميزة والناجحة من خلال هذا المؤتمر الأول من نوعه.

وعبر الضيفان عن سعادتهما بالتواجد في دبي والمشاركة في هذا المؤتمر، كما عبرا عن اعتزازهما بنهج دولة الإمارات في دعم مكانة العلوم والبحوث وإطلاق المبادرات التي تدعم الرياضة وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي من أجل تطوير الأداء الرياضي في دولة الإمارات والعالم.

وقام سعيد حارب، وناصر أمان آل رحمة، بجولة في مقر المجلس بحي دبي للتصميم، شملت معرض الميداليات والجوائز ومختبر الابتكار الرياضي، كما شارك الضيفان في فعالية ترفيهية داخل المختبر.