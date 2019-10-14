شكرا لقرائتكم خبر عن الصرومي يجري عملية جراحية اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض عبدالله الصرومي مدافع دبا الحصن المعار من نادي الإمارات إلى إصابة قوية في مباراة فريقه أمام العروبة في الجولة الثالثة من تمهيدي كأس رئيس الدولة إثر اصطدامه بحارس فريقه خلال كرة مشتركة ليصاب بجرح في الحاجب ويُنقل إلى المستشفى واستدعى علاج الجرح غرزتين، وقد خضع اللاعب لفحوصات طبية في مستشفى راشد واتضح إصابته بكسر في العظمين أسفل ويسار العين اليسرى، وتقرر ان يخضع لعملية جراحية اليوم الاثنين وسيحتاج إلى فترة طويلة للعودة للملاعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصرومي يجري عملية جراحية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.