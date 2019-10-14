فارس الزعابي يهدي الإمارات برونزية «عربية الدواثلون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

حقق لاعب منتخب الإمارات للترايثلون فارس الزعابي المركز الثالث في فئة المحترفين في البطولة العربية والإفريقية للدواثلون التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في مصر وحل لاعب فريق الناشئين حمدان أحمد في المركز التاسع.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون بالجهود الكبيرة التي يبذلها لاعب الترايثلون فارس الزعابي وعلى إصراره على تحقيق الهدف الأسمى وهو المشاركة باسم الدولة في الاستحقاقات الكبيرة كلاعب محترف رفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الرياضية المختلفة حول العالم.

اللاعب فارس الزعابي متفرغ تماماً لممارسة رياضة الترايثلون، ويبلغ عدد ساعات تدريبه 30 ساعة أسبوعياً، وهو يلعب حالياً في الدوري الإسباني مع نادي لوجو، ويتدرب على يد المدرب العالمي عمر جونزاليس، الذي سبق له تحقيق الميدالية الفضية مع خافيير جوميز في أولمبياد لندن 2012.

وقال جمعة المقبالي عضو اللجنة الفنية والمنتخبات الذي رافق الوفد: أتقدم بالشكر إلى جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في البطولة العربية والإفريقية للدواثلون 2019.علماً أن المنافسة كانت قوية.

وأضاف: يعتبر الدواثلون نوعاً من أنواع السباقات الثلاثية ويتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية، يبدأ السباق بالجري ومن ثم ركوب الدراجات وينتهي بالجري.

ومضى يقول: أما الترايثلون هو سباق ثلاثي يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وينتهي بالجري، ويتحتم على اللاعب الموازنة في بذل طاقته بين الرياضات الثلاث التي تؤدى تباعاً دون أي توقف. ومنافسات الترايثلون تعتمد أيضاً على سرعة التبديل بين الملابس والأحذية الخاصة بكل مرحلة.