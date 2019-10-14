سوق دبي الحرة تسيطر على منافسات البولينج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تتواصل اليوم الاثنين منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» الدورة الأكبر من نوعها، التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتقام الساعة الثالثة والنصف عصراً اليوم بطولة ألعاب التحدي في أفينشورا بارك بحديقة مشرف. ويشارك فيها 120 لاعبة من مختلف المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتتضمن البطولة التنافس في عدة عوائق متنوعة يتوجب على كل مشاركة اجتيازها، حتى تصل إلى خط النهاية، وتحقق أسرع وقت زمني في الوصول، وتشمل العوائق القفز والزحف والتعلق بالحبال وتسلق الحوائط ودفع الأثقال وتخطي الكتل الرملية والحفر المائية.

وكانت منافسات البولينج انطلقت مساء أول أمس السبت؛ حيث دشنت الدورة منافساتها في نسختها السابعة، وأسفرت نتائج بطولة البولينج عن فوز فريق سوق دبي الحرة بلقب البطولة بعد فوز لاعبات الفريق بالمركز الأول بمجموع 2122 نقطة، متفوقات على فريق دائرة السياحة بدبي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 1746 نقطة، وجاء فريق بلدية دبي في المركز الثالث برصيد 1709 نقاط.

وعلى صعيد المنافسات الفردية تصدرت اللاعبات الفلبينيات المراكز الثلاثة الأولى؛ حيث فازت ليدي ليز آن رويلا مارسيل من مؤسسة فييم للتدريب بالمركز الأول، وفازت مواطنتها سالفي راباجو من سوق دبي الحرة بالمركز الثاني، وحلت إليسا يانا من سوق دبي الحرة في المركز الثالث.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن اختيار اتحاد الإمارات العربية المتحدة للبولينج ل40 لاعبة من اللاعبات المشاركات في البطولة بالدورة لضمهن إلى صفوف المنتخب الوطني للبولينج، وهذا يدل على النجاح الكبير الذي حققته الدورة، وتحقيق أهم أهدافها في تأهيل الموظفات رياضياً، حتى أصبح منهن لاعبات محترفات يرفدن الفرق والمنتخبات الوطنية، ويمثلن الدولة في المحافل الدولية.



«دبي ستارز» يستضيف الألعاب الجماعية

يستضيف مجمع «دبي ستارز» الرياضي منافسات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» وانطلقت الألعاب الجماعية أمس في مجمع دبي ستارز الرياضي لرياضات كرة السلة والريشة الطائرة والكرة الطائرة بمشاركة العديد من الفرق الرياضية تمثل مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في البطولة، ويوفر مجمع دبي ستارز الرياضي 4 ملاعب داخلية مكيفة لاستضافة أحداث المسابقات إضافة إلى صالة للياقة البدنية كما يوفر مجلس دبي الرياضي أنشطة ترفيهية وثقافية أخرى خلال أحداث الدورة التي تستمر بين 12 إلى 26 أكتوبر الجاري.