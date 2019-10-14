البطائح.. تاريخي من أول موسم في «الهواة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

تفاوتت الجولة الثالثة من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور ال 16 لبطولة كأس رئيس الدولة ما بين تأجيل الحسم في مجموعة والبوح بكامل الأسرار في مجموعة أخرى. فقد شهدت الجولة التعثر الأول لدبا الحصن بالتعادل أمام العروبة، وواصل مصفوت نتائجه الرائعة بإسقاطه دبا الفجيرة في ملعبه، وانتهت مباراة التعاون والذيد بالتعادل 1-1، بينما كان الحسم هو العنوان الأبرز في المجموعة الثانية بفوز البطائح على العربي واقتناصه التاريخي لبطاقة التأهل، فيما حقق الحمرية الفوز على الإمارات.

في المجموعة الأولى، اكتفى دبا الحصن بالتعادل الإيجابي 2-2 مع ضيفه العروبة في مباراة أكد فيها المهاجم البرازيلي رافائيل أن الأهداف الثلاثة التي سجلها في الجولة الماضية أمام التعاون ليست سوى البداية فقد زار شباك العروبة مرة واحدة ليرتفع برصيده إلى 4 أهداف مدخلاً الطمأنينة في قلوب الأنصار بأهدافه التي تشير إلى أنه سيكون خير خلف لمواطنه فينيسيوس سيلفا المنتقل إلى دبا الفجيرة، ويمكن القول إن نتيجة التعادل ورغم أنها عطلت انطلاقة فريق المدرب سليمان البلوشي إلا أنها نتيجة مقبولة عطفاً على الأداء الجيد الذي ظهر به العروبة خصوصاً أنه تقدم في النتيجة مرتين كما نجح في الخروج بنقطة خارج ملعبه وأمام متصدر المجموعة، وقد ارتفع رصيد دبا الحصن إلى 7 نقاط، بينما وضع العروبة أول نقطة في رصيده ليتأجل حسم هوية المتأهل من هذه المجموعة التي تضم 6 أندية إلى الجولتين المقبلتين.

الشوط الثاني

وفي مباراة ثانية، أعلن مصفوت عن نفسه كمنافس قوي وحقيقي على انتزاع البطاقة الوحيدة المؤهلة إلى دور ال16 بفوزه الغالي على فريق مرشح هو فريق دبا الفجيرة بهدفين لهدف ليرتفع إلى 7 نقاط، ويبقى دبا الفجيرة في نقاطه الثلاث وما زاد فوز مصفوت حلاوة هو أنه جاء في ملعب دبا وقد سجل هدفي مصفوت حمد علي وحبيب يوسف والملاحظ أن الهدفين جاءا في الشوط الثاني من المباراة وتحديداً في النصف الثاني من الشوط الثاني وهذا يعني أن الفريق يمتلك نفساً طويلا وإصراراً على التسجيل حتى الدقائق الأخيرة وهو الأمر الذي وضح في مباراتيه السابقتين أيضاً. فقد سجل الفريق هدف التعادل في الجولة الأولى أمام التعاون في الدقيقة 68 كما نجح في تسجيل هدف الفوز على الذيد في الدقيقة 94 وهذه الميزة تُحسب للاعبين وتُحسب أيضاً للمدرب عبد الغني نوح الذي اجتهد كثيراً مع الفريق وأدخل الثقة في نفوس اللاعبين لتحدث النقلة ويتحول مصفوت من فريق يتعامل معه الجميع على أساس أنه لقمة سائغة ويمكن الفوز عليه بسهولة إلى فريق لا يُستهان به وهذا يعني أننا موعودون بفريق مختلف في الدوري وحتى لو لم يكن منافساً على الصعود فإنه يستطيع تحقيق نتائج أفضل.

أما دبا الفجيرة فيجب أن يراجع حساباته فهذه خسارته الثانية وقد خرج بشكل نهائي من حسابات الصعود إلى دور ال16 وإذا لم يقم بالمعالجات المناسبة في أسرع وقت ممكن وإذا اعتمد فقط على اسمه كمرشح كبير وقوي للعودة إلى دوري المحترفين فإنه سيفشل في المهمة لأن هناك تطوراً واضحاً في مستوى بعض الأندية كما أن المستويات أصبحت متقاربة،وفي مباراة ثالثة تعادل التعاون مع الذيد ليرتفع التعاون برصيده إلى نقطتين بينما وصل الذيد إلى النقطة الرابعة ليبقي على بصيص أمل في الصعود، وأبرز ما في المباراة هو تسجيل التونسي محمد علي بن حمودة لاعب الذيد هدفاًَ في مرمى فريقه السابق، فيما سجل جاسم مهدي هدف التعاون.

مفاجأة المفاجآت

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وفي المجموعة الثانية حسم البطائح الذي يشارك لأول مرة في مسابقات الهواة أمر بطاقة الصعود قبل جولة من النهاية بفوزه على العربي بهدفين لهدف ليرتفع إلى 9 نقاط وقد سجل هدفي الفائز ويندرسون ميوراو واليكساندر ميدريوس.

وسجل هدف العربي الوحيد بيرنانديس ليتأهل البطائح رسمياً إلى دور ال16 الذي يواجه فيه اتحاد كلباء، وقد أثبت مدرب البطائح المصري طارق السيد أنه مدرب جيد بالتحضير الفني السليم للموسم الذي ظهر في الأداء القوي والنتائج الإيجابية للفريق في المباريات الإعدادية قبل انطلاقة الموسم ليتأكد التطور ويظهر جلياً مستوى الجاهزية من خلال مباريات تمهيدي الكأس التي حقق فيها فريقه العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث مصحوباً بالأداء الجميل ليدخل المباراة الأخيرة أمام مسافي بأعصاب هادئة، أما العربي فبقي في نقاطه الثلاث وسيخوض مباراتيه المتبقيتين أمام الحمرية والإمارات بعنوان الاستفادة من الدروس بتصحيح الأخطاء وتجريب المزيد من اللاعبين.

وفي المباراة الثانية، ضمد الحمرية جراح خسارته أمام البطائح بفوزه الكبير على الإمارات في عقر داره بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة لعب فيها الإيفواري بكاري كونيه دوراً كبيراً بتسببه في ركلة جزاء وتسجيله هدفاً كما سجل أيضاً سعيد بن عبيد والبرازيلي ليوان دوس سانتوس، والملاحظ في هذه المباراة هو نجاح نجوم الصقور السابقين في قيادة العنابي للفوز على فريقهم السابق مثل أحمد الشاجي الذي كان قد أمضى اكثر من 10 سنوات في صفوف الصقور، وطلال صنقور وبكاري كونيه، ويعتبر الفوز خطوة نحو الطريق الصحيح بالنسبة للحمرية بينما تعتبر الخسارة ضربة جديدة لفريق الإمارات الذي أصبح علامة استفهام بعد الأداء المتواضع والنتائج السلبية.



ترتيب الفرق

يتصدر دبا الحصن ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن مصفوت الثاني، ويأتي الذيد ثالثاً برصيد 4 نقاط، ودبا الفجيرة رابعاً برصيد 3 نقاط، ويأتي التعاون خامساً بنقطتين، بينما يتذيل العروبة برصيد نقطة واحدة.

أما المجموعة الثانية فيتصدرها البطائح برصيد 9 نقاط، وقد حسم بطاقة التأهل نظراً لتفوقه على جميع منافسيه في المواجهات المباشرة وهذا يعني أنه حتى ولو خسر مباراته المتبقية أمام مسافي ووصل الحمرية أو العربي إلى 9 نقاط فإنه سيكون هو المتفوق بمعيار المواجهات المباشرة، ويأتي العربي ثانياً برصيد 3 نقاط، والحمرية ثالثاً بثلاث نقاط أيضاً، والإمارات رابعاً بثلاث نقاط، بينما يحتل مسافي المركز الأخير بدون رصيد.



مباريات الجولة المقبلة

تنطلق الجولة الرابعة من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور ال 16 من بطولة كأس رئيس الدولة يوم الجمعة المقبل، وتقام مباراتان في المجموعة الثانية حيث يستضيف البطائح مسافي، ويحل العربي ضيفاً على الحمرية بينما سيكون فريق الإمارات في الراحة، وتستكمل الجولة يوم السبت المقبل بثلاث مباريات من المجموعة الأولى تجمع الأولى، مصفوت صاحب الأرض ودبا الحصن في أقوى مباريات الجولة والتي قد تحسم أمر هوية المتأهل، ويلعب العروبة في ضيافة التعاون، بينما يستضيف الذيد فريق دبا الفجيرة.