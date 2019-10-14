«الشارقة للصقارين» جاهز للموسم الجديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد نادي الشارقة للصقارين للموسم الرياضي الجديد، وعقد مجلس إدارة النادي لمناقشة سير التحضيرات بحضور محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس الإدارة وسالم عاطن الكتبي أمين السر وعبيد مطر مرخان الكتبي عضو مجلس الإدارة.

وأكد محمد خليفة البدواوي أن النادي ومن خلال خطته للموسم الجديد سيعمل على أداء دوره الوطني في هذه الرياضة الهامة وتنمية مكتسباتها ليكون النادي داعماً للحفاظ على هذه الرياضة وممارستها في المنطقة. ولفت إلى أن النادي لديه في أجندته فعاليات ومسابقات وبطولات متنوعة بجانب تواصله الدائم مع المجتمع ومع المهتمين برياضة الصقارين.

وأوضح أن النادي سيكشف خلال الفترة المقبلة عن فعالياته التي سينظمها خلال الموسم الرياضي الجديد.

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