تحضيرات مكثفة لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎تستعد العاصمة أبوظبي لاستقبال النسخة الثامنة من منافسات بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، وأكملت اللجنة المنظمة الاستعدادات النهائية لإطلاق النسخة الثامنة من البطولة، وبدأ توافد الأبطال العالميين إلى أبوظبي، حيث ستعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً، ظهر بعد غد الأربعاء بفندق أنانتارا القرم الشرقي، للإعلان عن تفاصيل البطولة.

وأشاد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للحدث ومدير عام شركة بالمز الرياضية، بدعم واهتمام عبدالمنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية، مشيراً إلى متابعته وإشرافه على تنفيذ وإنجاح الحدث، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تسعى بكل جدية إلى وضع البطولة في مكانة عالمية راسخة وإثبات أنهم أهل لهذه الثقة.

وقال: «جمهور ومحبو الألعاب القتالية في الإمارات وخارجها موعودون بسهرة رياضية مثيرة وهذا وعد قطعته اللجنة المنظمة منذ انتهاء النسخة الماضية، حيث بدأ المنظمون في عمل دؤوب لتنظيم نسخة تحمل الكثير من المفاجآت، وبات في حكم المؤكد مشاركة أبطال عالميين من 21 دولة من مختلف القارات».

وأكد درويش أن شركة بالمز الرياضية تشدد على التحدي بتنظيم وتطوير بطولة محاربي الإمارات من نسخة إلى أخرى، وأن نجاح النسخ السابقة عطفاً على آراء الجميع يضع مسؤولية كبيرة على عاتقهم في السعي إلى حصد النجاح، لا سيما أن البطولة تنسجم مع النظرة الكلية لرؤية القيادة الرشيدة في الدولة، مشيراً إلى أن أبوظبي باتت منصة عالمية للبطولات الرياضية والمنتديات العالمية.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن كل نسخة ستحمل جديداً، وقال: «في النسخة السابعة أضفنا نزالات الهواة للإسهام في تأسيس قاعدة متينة في الإمارات، في هذه النسخة ستكون المفاجأة مشاركة السيدات، حيث تشهد البطولة نزالاً بين اثنتين من البطلات العالميات، بالإضافة إلى عودة الفلبيني رونالدو دي للدفاع عن لقبه واللبناني أحمد اللبان صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة».