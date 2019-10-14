شكرا لقرائتكم خبر عن الجانب المظلم في كرة القدم.. تلاعب وغسل أموال.. و«مافيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح



سلطت الصحافة البريطانية الضوء على كواليس ما يجري في الجانب المظلم من عالم كرة القدم والطرق الملتوية التي تلجأ إليها بعض الأندية للحصول على المال والحيل التي تتبعها للالتفاف على القوانين، أي ما يعرف اختصاراً بغسل الأموال.

قبل 10 سنوات أجرى مكتب اللوردات البريطاني تحقيقات في طرق تمويل الإرهاب وأصدر بياناً جاء فيه: «تستثمر عصابات منظمة في العقارات والأسهم والسلع التي يرتفع ثمنها مع التقادم ونضيف إليها الآن أندية كرة القدم»، وحرصت الصحافة على ذكر أسماء افتراضية لتكون نموذجاً ينطبق على الفريق الذي تشجعه بدءاً من فرق الهواة وصولاً إلى كبار أوروبا. الأموال القذرة موجودة في عالم الكرة منذ زمن طويل لكنها اليوم أصبحت أضخم مع ارتفاع شعبية اللعبة وعدم قدرة «فيفا» والاتحادات على تتبع أصول المستثمرين. وفيما يلي الطرق ال6 للحصول على المال غير النظيف في كرة القدم:



1- التلاعب بالنتائج:

يعرف بعض الأشخاص طريقهم لشراء اللاعبين المؤثرين في كل فريق وبالتالي يعرفون نتيجة المباراة مسبقاً ويراهنون عليها ليكسبوا المال الوفير، وكمثال على ذلك ما حصل في نادي ميتشوك تاون الذي ينافس في الدرجة الرابعة في دوري الهواة الإنجليزي ويسير على درب حصد اللقب. يعمل براين جونز، لاعب سابق ومالك ورئيس مجلس إدارة النادي في مجال استيراد معدات كهربائية وتصدير قطع الكومبيوتر للشرق الأقصى، لكن بعد فترة تعثر أصبح مديناً بمئات الآلاف لمالك مصنع شواحن هواتف فيتنامي يزوده بالبضاعة. الفيتنامي جاء بحل لمالك ميتشوك تاون وهو: أشطب الديون مقابل خسارة مباراة الفريق المقبلة بفارق 3 أهداف على الأقل في الجولة الثانية من كأس الاتحاد. جونز لم يكن يعلم من قبل أن لرجل الأعمال الفيتنامي أسهماً في شركات المراهنات كما لا يريد أن يكون طرفاً في التلاعب بالمباريات لذا توصل لحل وسط: يزود الفيتنامي بمعلومات عن بعض اللاعبين. أكبر المدافعين في الفريق تركته زوجته مؤخراً بسبب ديونه من القمار وشرب الكحول، مهاجم الفريق طموح وكان يلعب بالدرجة الأولى ويتقاضى أجراً كبيراً سمح له بحياة رفاهية لكنه تعرض لإصابة قطعت أجره وجاء ليلعب مع فريق هواة. حارس المرمى يعاني ضائقة مالية بسبب تراجع شركته في التجارة. زود جونز الوسيط بينه وبين الفيتنامي بهذه المعلومات مرفقة بأرقام هواتف اللاعبين وبالفعل تم شراء ذممهم وخسر الفريق 1-5 أمام راثويل سبارتانز، ووعد الفيتنامي بتقليص الديون بشرط إمكانية تغيير نتائج الفريق من وقت لآخر.

«سوبر مان» وهمي



2- مستثمر من أموال في ملاذات آمنة:

يرتدي المستثمر عباءة «سوبر مان» ويأتي لإنقاذ فريق من شبح الإفلاس عبر الاستثمار بأمواله الخاصة التي كونها من عرق جبينه لكنها بعيدة عن يد الضرائب إذ يودعها في ملاذات ضريبية آمنة عبر البحار.مثال على ذلك، بوب بريدي (56 عاماً) الذي يعمل في مجال الحديد والسكراب والبناء أراد نشر شعبيته في مجتمعه بمدينة راثويل من خلال بناء مشروع إسكاني لكنه لم يحصل على موافقة البلدية ولم يستطع كسب رضا المسؤولين لذا قرر شراء نادي المدينة المتعثر راثويل سبارتانز. قدم 3.8 مليون استرليني لفريق معدل ميزانيته السنوية 160 ألف استرليني ليغير حظوظه وجاءت الأموال من شركة أوفشور (عبر البحار) لا وجود لها سوى على الورق اسمها وودبريدج لا يوجد فيها موظفون ولا مكتب ولا نشاط تجاري لكنها تدير اليوم النشاط الإعلامي والغذائي للفريق.

جذب بوب بريدي المشجعين بأمواله المكتسبة من تجارة المخدرات من خلال عرض «مال عند البوابة»، مقابل الحضور ويحصل على لاعبين من أندية متدنية مديونة في أمريكا الجنوبية بمساعدة شريكه في المخدرات كطرف ثالث يقضم جزءاً من أجر اللاعب وحقوقه المالية. صفقات شراء اللاعبين تمت قبل قرار «فيفا» في 2015 بمنع وجود طرف ثالث يملك حقوق اللاعب لذا لجأت وودبريدج ومستثمروها الآخرون للدفع باتفاقية بين فريقين متعثرين هما تييرا كيرادا المنافس بين الدرجة الأولى والثانية ونادي مار جراندي المنافس بالدرجة الثانية تقضي بانتقال اللاعبين من الأول إلى الثاني.

«فيفا» يمنع كذلك ملكية طرف ثالث لحقوق اللاعب لكن هذا لا يمنع من انتقال ملكية اللاعب عبر الناديين مقابل رعاية من تاجر المخدرات اللاتيني الذي يهتم برشوة الشرطة المحلية أيضاً في حال أراد جلب أشخاص غير اللاعبين لأوروبا. حسن بريدي سمعته في مدينته وأصبح مسؤولو الأمس يحضرون مباريات فريقه في المنصة الرئيسية وحصل في نهاية المطاف على رخصة بناء المساكن.



3- المالك السري:

هناك مالك لفريقك الذي تشجعه لكنك لا تعرفه لأنه يضع «رجاله» في الواجهة ليقوموا بالعمل. مثال على ذلك، فريق ستاجرتون روفرز الذي لعب موسمين في الدرجة الأولى في السبيعينات لكن الحضور اليوم في ملعبه 4 آلاف فقط. مالك النادي «سد وودبريدج» استمتع بنجاحات أكبر من نجاحه في تجارة المخدرات لكن لا أحد يعلم أنه المالك لأنه لم يحضر أي مباراة ووكل بمهمة التوقيع والواجهة رئيس مجلس إدارته. أنقذ وودبريدج عبر أمواله القذرة النادي من الإفلاس قبل 10 سنوات وضخ فيه 12 مليون استرليني وكان الاتفاق أن تسيطر شركة التأمين على النادي وهو يدفع. بعض اللاعبين الذين لن يحصلوا غالباً على فرصة الانتقال للعب في أوروبا يملكون فرصة الحصول على أجور جيدة في روفرز. غسل وودبريدج أموال المخدرات في صفقات تأجير الملعب وتزويد النادي بالمواد الغذائية ويدفع لشركائه من خلال أسهم في النادي بدلاً من إرسالها عبر البحار مما يهدد بخطر كشفها من قبل السلطات.

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المتهرب الرئيسي



4-متهرب من الضرائب يتحول لمالك:

صنع جاري فيليبس ثروته من شركة سفر أونلاين ووضع عوائد هذه الشركة في حسابات باسمه واسم أفراد عائلته في ملاذات آمنة عبر البحار وعندما تخطت هذه الأموال حاجز ال100 مليون قرر شراء نادي هامسفيلد يونايتد المنافس في الدرجات المتدنية. بعد شراء النادي لجأ فيليبس لشراء الأراضي المحيطة بالملعب بقروض مصرفية، تأهل الفريق لمباراة «بلاي أوف» في الموسم الثاني لكنه خسر المباراة ولم يصعد أما مالكه فلم يخسر إذ عزل الأراضي التي اشتراها عن ملكية النادي وبنى فيها شققاً سكنية. فيليبس أنجز صفقة مع هيئة التأمين الصحي لتوفير السكن للممرضات والأطباء الشباب وبقية العاملين في مستشفى قريب وفتح الباب لمستثمرين لشراء أسهم في النادي لم يسألهم من أين لكم هذا المال؟



5-العراب الساحر:

يتمتع نادي «إيكاروس» بشهرة تاريخية لكنه مفلس وغارق في الديون والتاريخ لا يسدد الفواتير لكن تاريخه يشكل مصدر جذب لمن يريد إيقاظ العملاق النائم خصوصاً إذا كان هذا الساحر يريد غسل أمواله القذرة في النادي. وسمحت شراكة عالمية من عدة مستثمرين يقودهم «العراب الأجنبي» بتسديد الديون وتوفير المال وعودة المشجعين للمدرجات بل تأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا وجلب المزيد من عوائد البث وعقود الرعاية وحقوق اسم الملعب ليعود إيكاروس لأمجاده. صعدت قيمة النادي وشهرته وتمكن المستثمرون الذين لا تعرف أصول أموالهم من تسديد القروض. ويعمل العراب بمساعدة شبكة من وكلاء اللاعبين غير القانونيين عندما يحتاج لإنجاز العمل القذر لكنه يضع اسم وكيل قانوني مغمور مكان أسمائهم تجنباً للفضيحة وتذهب أموال الصفقات الكبيرة من بيع اللاعبين لحسابات أوفشور بعيداً عن الضرائب والرقابة.



6-علاقات بالساسة تدعم المالك الأجنبي:



مالك إيكاروس ليس رجلاً عادياً في بلاده فهو يتمتع بشبكة علاقات مع رجال الساسة والأعمال الأثرياء ما يسمح بانتقال اللاعبين مثل أكواب القهوة من طاولة لأخرى. الصفقات لا تتضمن الأموال «كاش» بل تترجم لصفقات رعاية عبر شركات شهيرة لديها علاقات برجال السياسة. قد تكون هذه شراكة باهظة الثمن لكنها تدخل في نطاق «المال يشتري الرأي» وتلقى رواجاً عن صناع القرار في عالم الكرة والمصوتين والمشرعين وتمهد الطريق لاستضافة بطولات وأحداث رياضية ضخمة. أسفل الهرم فتات لكن القمة أجمل للغسل.



رجل عصابة بلباس وكيل أعمال



نموذج على هذا ما حصل مع نادي تيرنماوث ووندرز الذي هبط مؤخراً من البريميرليج. دفع الهبوط غير المتوقع النادي لبيع بعض نجومه لكن المالك رجل الأعمال المستقيم جون روبرتس قرر ضخ المال في نادي طفولته ولإنجاز الصفقات لا يوجد غير فيليب براوننج صاحب «اللمسة السحرية» في سوق التنقلات. بدأ براوننج عمله كموظف مبيعات لسيارات فارهة ومن هناك تعرف إلى زبائنه من اللاعبين وبدأ ينصحهم، ومن هناك تسلل للعديد من الأندية كمستشار صفقات. حط براوننج رحاله في تيرنماوث بعد هبوطه واكتسب شهرته من جلب لاعبين من أوروبا الشرقية بمساعدة الصربي أندرييه باريتش، اليوغسلافي الدولي السابق، الذي تعرف إليه من أيام لعبه في البريميرليج. باريتش وكيل لاعبين تربطه علاقات بمافيا صربية يقودها أراندل اليتش، تاجر المخدرات وتهريب البشر عبر دول البلقان والذي يملك حصة الأسد في شركة باريتش «إلتيني سبورتزسكي مينادزمنت» وتعرف اختصاراً ب «ESM». ويتلقى براوننج وزوجته عبر شركته أموالاً من مصرف ميديتيريان بصفة منظمة إلى جانب ما يحصل عليه من الأندية الإنجليزية التي ينجز لها صفقات. الأموال التي تدفعها الأندية إلى شركة ايليتش تقدر بالملايين وهكذا حول رجل المافيا أمواله القذرة إلى نظيفة من عوائد البث وصفقات الرعاية وبيع التذاكر. إنها علاقة آمنة وهادئة وحتى مالك تيرنماوث لا يعلم عنها شيئاً.