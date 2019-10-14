بولندا رابع المتأهلين بعد فوز صعب على مقدونيا الشمالية









اسماء السيد - باتت بولندا رابع المتأهلين الى نهائيات كأس أوروبا 2020 بفوزها الصعب في ربع الساعة الاخير على ضيفتها مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-صفر ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السابعة الاحد.

والتحقت بولندا بكل من بلجيكا التي ضمنت تأهلها الخميس، وايطاليا التي تأهلت السبت وروسيا التي سبقتها بساعات الاحد.

ورفعت بولندا رصيدها الى 19 نقطة من ثماني مباريات في صدارة المجموعة متقدمة بفارق ثلاث نقاط على النمسا الثانية التي فازت خارج قواعدها على سلوفينيا الرابعة المتساوية مع مقدونيا الشمالية في النقاط (11)، الا ان الاخيرة تحتل المركز الثالث بفارق المواجهتين المباشرتين (تعادلا في الجولة الثانية وفازت مقدونيا الشمالية 2-1 في الجولة السابعة).

وافتتح أصحاب الارض التسجيل بعدما رفع غريغور كريشوفياك كرة طويلة متقنة من خلف خط الوسط، وصلت الى المهاجم روبرت ليفاندوفسكي داخل المنطقة، فروضها بطريقة مميزة متجاوزا الخصم، وحين كان يستعد لتسديدها نحو المرمى اقتنصها زميله البديل بريميسلاف فرانكوفسكي بعد ثوان من دخوله وأسكنها الشباك (74).

وأكد أركاديوز ميليك فوز بولندا بتسديدة رائعة من خارج المنطقة بيسراه على يمين الحارس ستولي ديميتريفيسكي (80).

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وعززت النمسا فرصها بالتأهل بفوزها 1-صفر على سلوفينيا منافستها المباشرة، رافعة رصيدها الى 16 نقطة في المركز الثاني.

وسجل ستيفان بوش مدافع هوفنهايم الالماني هدف اللقاء الوحيد برأسية إثر ركلة ركنية من فالنتينو لازارو (21).

وتلعب النمسا على أرضها مع مقدونيا الشمالية في الجولة التاسعة، فيما تلتقي سلوفينيا مع لاتفيا، في حين تحل الأخيرة ضيفة على النمسا في الجولة الختامية وسلوفينيا على بولندا.

ملخص مباراة بولندا ومقدونيا الشمالية:

ملخص مباراة النمسا وسلوفينيا: