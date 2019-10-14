المنتخب العسكرى يغادر القاهرة متوجها للصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر المنتخب العسكرى لكرة القدم القاهرة متوجها للصين منذ قليل للمشاركة فى منافسات بطولة كأس العالم العسكرية المقرر لها من 16 أكتوبر الجارى وحتى 29 من نفس الشهر. وتستغرق رحلة طيران المنتخب العسكرى 10 ساعات، يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل . ويقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى 16 أكتوبر الجارى، ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيراً يواجه اليونان فى 20 اكتوبر، واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، على إراحة اللاعبين عدة ساعات ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل.

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