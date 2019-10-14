شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المنتخب الوطنى الأول، بقيادة حسام البدرى، تدريباته مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة بتسوانا الودية غدا .
ويستضيف منتخب الفراعنة نظيره البتسوانى فى السابعة من مساء الاثنين على استاد برج العرب، فى مواجهة دولية ودية استعدادا لبدء مشوار التأهيل لكأس أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، بمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل.
وجاء المران الأخير للمنتخب خفيفا وسط حماس كبير من جانب اللاعبين لحجز مكان أساسى فى التشكيل الخاص بالمباراة.
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