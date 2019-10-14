شكرا لقرائتكم خبر عن عودة كوماندز يد الزمالك إلى القاهرة صباح الأربعاء بالنجمة الأفريقية رقم 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى القاهرة صباح الأربعاء بعد حصد النجمة الأفريقية رقم 12 على حساب سبورتنج بالفوز فى نهائى بطولة أفريقيا بالرأس الأخضر بنتيجة 33/31.

وينتظر الفريق الأبيض استقبالا أسطوريا من الجماهير البيضاء التى تحرص دائما على استقبال هذا الفريق فى المطار للاحتفال بالإنجازات من اللاعبين.

وشهدت البطولة تحقيق الفريق الأبيض للعلامة الكاملة بالفوز فى جميع مواجهاته، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18، وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20.

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وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من: ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى.

بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من إنتر كلوب الأنجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.