شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 13 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى العديد من الأخبار المهمة على رأسها التأكد من مشاركة عمرو السولية فى لقاء القمة بعد تعافيه من الإصابة التى ألمت به فى لقاء فريقه الأخير بالدورى أمام أسوان.

أهلى يطمئن على رمضان صبحى بعد إصابته مع المنتخب الأولمبى

أجرى مسئولو النادى الأهلي اتصالًا هاتفيًا بالجهاز الطبى لمنتخب مصر، من أجل الاطمئنان على رمضان صبحى لاعب الفريق الأحمر، والذى خرج فى الشوط الثانى من مباراة المنتخب الأوليمبى الودية أمام جنوب أفريقيا مصاباً.

إصابة جيرالدو وصالح جمعة فى مران الأهلى

تعرض الثنائي جيرالدو وصالح جمعة، لاعبا النادي الأهلى، للإصابة خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

تدريبات بدنية للاعبى الأهلى بمشاركة السولية وتأهيل مروان ونيدفيد

السولية يشارك فى مران الأهلى الجماعى ويعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك

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انتظم عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، المقامة على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وتعافى عمرو السولية من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم، والتى اضطر على إثرها مغادرة مباراة الأهلي السابقة أمام أسوان في الدقيقة 80، وحل زميله وليد أزارو بديلًا له.

الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مباراة القمة.. اعرف التفاصيل

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق قبل مباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

الأهلى يواجه الإعلاميين وديا غدا استعدادا للزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإعلاميين في الثالثة عصر غد الاثنين، على ملعب التتش، وذلك في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام، والتى تبدأ بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.