شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يفوز على المنيا 4 / 2 بمشاركة مصطفى فتحى استعدادا للقمة.

المنتخب الأولمبى يهزم جنوب أفريقيا بهدف استعدادا للبطولة الأفريقية تحت 23 سنة

نجح المنتخب الأولمبي فى تحقيق فوز معنوى على جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة، فى التجربة الأخيرة لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الزمالك يفوز على المنيا 4 / 2 بمشاركة مصطفى فتحى استعدادا للقمة

فاز فريق الزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، على نظيره المنيا بنتيجة 4 / 2، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

إصابة جيرالدو وصالح جمعة فى مران الأهلى

تعرض الثنائي جيرالدو وصالح جمعة، لاعبا النادي الأهلى، للإصابة خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

نيدفيد يؤدى المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للأهلى

بدأ كريم نيدفيد، لاعب النادى الأهلى، أداء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى يعانى منها، وخاض نيدفيد تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب على هامش المران الجماعى للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

السولية يشارك فى مران الأهلى الجماعى ويعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك

انتظم عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، المقامة على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وتعافى عمرو السولية من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم، والتى اضطر على إثرها مغادرة مباراة الأهلي السابقة أمام أسوان في الدقيقة 80، وحل زميله وليد أزارو بديلًا له.

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الأهلى يواجه الإعلاميين وديا غدا استعدادا للزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإعلاميين في الثالثة عصر غد الاثنين، على ملعب التتش، وذلك في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام، والتى تبدأ بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

زيزو فى سفارة ألمانيا للحصول على تأشيرة السفر لإجراء جراحة الصليبى

توجه محمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط فريق الزمالك، إلى السفارة الألمانية من أجل الحصول على تأشيرة السفر للخضوع لعملية جراحية بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ميتشو يجهز ملخصا لمباريات الأهلى فى الدورى قبل لقاء القمة

يُجهز الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، مخلصا للثلاث مواجهات التى خاضها الأهلى فى مسابقة الدورى، قبل لقاء القمة الذى سيجمعهما يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدورى.

مرتضى منصور يشكو الخطيب ومجلس الأهلى والقيعى وعبدالحفيظ بـ14 مستندا للأوليمبية

تقدم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بشكوى رسمية للجنة الأوليمبية ضد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، بالإضافة إلى مجلة النادى والقناة الفضائية، ومحمد مرجان المدير التنفيذى وخالد الدرندلى أمين الصندوق، وإبراهيم المنيسى رئيس تحرير مجلة الأهلى وعدد من كتابها، وعدلى القيعى مسئول التعاقدات، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

مجلس الأهلى يناقش دراسة الجدوى لمشروع استاد النادى

تعرض لجنة استاد الأهلى، برئاسة محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وعضوية كل من: سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وماريان الكساب، ممثلة عن إدارة التسويق بالنادي"، دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع على مجلس إدارة النادي فى اجتماعه المقبل.