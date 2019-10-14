بيكيتى سيلفا ينتظم فى مران الإسماعيلى بعد نهاية المهمة الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلى عودة الغينى بيكيتى سيلفا جناح الفريق بعد مشاركته، ضمن صفوف منتخب بلاده ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم فى قطر 2022. ويستعد الفريق لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل فى رابع جولات مسابقة الدورى المحلى. فى ذات السياق، يعود الدولى العراقى همام طارق لتدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة. Advertisements وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الاكتفاء بخوض بودية واحدة التى اقيمت أمام المنصورة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق قبل استنئاف الدورى وذلك بعد انقضاء فترة الأجندة الدولية لشهر أكتوبر، صرح بذلك صبرى المنياوى مدير الكرة للفريق. ويستعد الإسماعيلى لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل على ستاد الإسماعيلية فى رابع جولات الدورى المحلى. وفضل الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة من أجل تجنب استنزاف جهودهم قبل لقاء الجزيرة الإماراتى المحدد له 23 أكتوبر الحالى فى ثمن نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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