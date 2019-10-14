شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاحد 13/ 10/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم 13/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، مرتضى منصور يشكو الخطيب ومجلس الأهلى والقيعى وعبدالحفيظ بـ14 مستندا للأوليمبية، والزمالك يتوج بالبطولة الأفريقية للأندية رقم 12 على حساب سبورتنج. مرتضى منصور يشكو الخطيب ومجلس الأهلى والقيعى وعبدالحفيظ بـ14 مستندا للأوليمبية تقدم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بشكوى رسمية للجنة الأوليمبية ضد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، بالإضافة إلى مجلة النادى والقناة الفضائية، ومحمد مرجان المدير التنفيذى وخالد الدرندلى أمين الصندوق، وإبراهيم المنيسى رئيس تحرير مجلة الأهلى وعدد من كتابها، وعدلى القيعى مسئول التعاقدات، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. الزمالك يفوز على المنيا 4 / 2 بمشاركة مصطفى فتحى استعدادا للقمة فاز فريق الزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، على نظيره المنيا بنتيجة 4 / 2، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. عصام مرعى: هدفى مساعدة ميتشو.. ومصطفى فتحى ورقة رابحة أمام الأهلى أكد عصام مرعي، مدرب فريق الزمالك، أن عودة مصطفى فتحي لاعب الفريق كانت مهمة للغاية بالنسبة للجهاز الفني، مشددا على أن الجميع اطمأن على حالة اللاعب بعد مشاركته في مباراة المنيا الودية مساء اليوم والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2. شيكابالا يطمئن ميتشو والخواجة يرفض التسرع قبل القمة عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، على هامش مباراة المنيا الودية، المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، من أجل الاطمئنان عليه. Advertisements ميتشو يتابع مباراة المنتخب الأوليمبى وجنوب أفريقيا قبل القمة حرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على التواجد فى مقصورة استاد القاهرة لمتابعة مباراة منخب مصر الأوليمبى وجنوب أفريقيا الودية التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه رمضان صبحى، فى التجربة الودية الأخيرة للمنتخب الأولمبى قبل خوض غمار بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها اوائل نوفمبر بالقاهرة. مدرب جينيراسيون: قادرون على خطف التأهل من الزمالك أمام جماهيره تحدث جيبرى فال، المدير الفنى لفريق جينيراسيون فوت السنغالى، عن مواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الخميس 24 أكتوبر الجارى، فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا. محمود فتح الله لـ سوبر كورة: صلاح "معذور".. وميتشو سبب انتكاسة الزمالك فجأة وبدون مقدمات أعلن محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق الاعتزال بعد رحلة ترحال فى الطلائع والنجوم، مؤكداً أنه يستعد لمسيرة جديدة مع الساحرة المستديرة فى التدريب والتحليل الفضائى والإدارة الرياضية. الزمالك يهزم سبورتنج 33 / 31 ويتوج بالبطولة الأفريقية للأندية لليد توج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة بالرأس الأخضر، بالفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى .

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