شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: نعد الجماهير بتحقيق إنجاز فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، الجماهير المصرية بتحقيق إنجاز فى بطولة أفريقيا التى ستنطلق فى مصر 8 نوفمبر والصعود لأولمبياد طوكيو.

وقال غريب بعد ودية منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، إنه يحرص على تجربة جميع اللاعبين فى كل المراكز لإكسابهم المرونة الخططية المطلوبة.

وتابع أن الجهاز الفنى واللاعبين سيبذلان قصارى جهدهما لإسعاد الجماهير فى بطولة أفريقيا، مشيراً الى أن الجميع لديه الإصرار على الصعود للأولمبياد.



وواصل أنه يتمنى حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباريات المنتخب لدعم اللاعبين ومساندتهم.