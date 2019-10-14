شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على رمضان صبحى بعد إصابته مع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو النادى الأهلي اتصالًا هاتفيًا بالجهاز الطبى لمنتخب مصر، من أجل الاطمئنان على رمضان صبحى لاعب الفريق الأحمر، والذى خرج فى الشوط الثانى من مباراة المنتخب الأوليمبى الودية أمام جنوب أفريقيا مصاباً.

وطمأن الجهاز الطبى لمنتخب مصر مسئولى الأهلى، حيث أكد خلال الاتصال بأن خروج رمضان كان نتيجة شعوره بإجهاد فقط لذلك فضل الجهاز الفنى إخراجه من اللقاء، وكان رمضان صبحى قد غادر مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام جنوب أفريقيا فى الشوط الثاني، ليحل إمام عاشور بديلًا له.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل فى قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.