الزمالك يهزم سبورتنج 33 / 31 ويتوج بالبطولة الأفريقية للأندية لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة بالرأس الأخضر، بالفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى .
انتهى الشوط الأول بنتيجة 17 /14 لصالح سبورتنج، ولكن سرعان ما استعاد نجوم الزمالك التألق وروح الفوز فى الشوط الثانى لتحقيق التعادل ومن ثم حسم اللقب .
وتعد هذه البطولة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ نادى الزمالك ليواصل السيطرة الأفريقية للمنافسة الثالثة على التوالى .
وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18 .
وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على ريد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تإهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.
ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من: ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .
بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من إنتر كلوب الأنجولى وريد ستار الإيفواري وجى إس كى الكونغولي وأتلتيكو الرأس الأخضر. ويشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .
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