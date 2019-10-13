شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ مفاوضات التجديد لأحمد فتحى وإكرامى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مفاوضات التجديد مع الثنائى شريف إكرامى، حارس المرمى، وأحمد فتحى، اللذين ينتهى عقداهما مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

ورحب الثنائى بالاستمرار لفترة جديدة مع الفريق، بشرط التقدير المادى الجيد، وهو ما تم الاتفاق عليه، وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى يريد التجديد للثنائى لمدة موسم، وخاصة أحمد فتحى، وذلك بعدما طلب السويسرى رينيه فايلر التجديد لأحمد فتحى باعتباره أحد العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى فى المباريات.

من جهة أخرى، يواصل الفريق الكروى تدريباته، استعدادا لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من منافسات الدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، لالتقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات، أمس الأحد، استعدادا لمواجهة الزمالك.

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ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز بأول ثلاث مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربى وأسوان.

وعقد فايلر جلسة مع الجهاز الفنى المعاون له، أمس، قبل انطلاق المران، للتحضير لمباراة الزمالك، وشهدت الجلسة ترتيب كافة الأمور الفنية والتحضيرية الخاصة بالمباراة، ومناقشة برنامج إعداد اللاعبين والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد للقمة. كما عقد الجهاز الفنى المحاضرات الفنية بالفيديو مع اللاعبين، استعدادًا لمباراة القمة المرتقبة، وقام الجهاز المعاون بإعداد تقارير فنية بالفيديو، لعرضها على اللاعبين ورصد نقاط القوة والضعف وشرحها وفقا للتكليفات المحددة للاعبين.

كما ينتظر الجهاز الفنى انتظام لاعبى المنتخبين الأول والأوليمبى فى التدريبات، غدا الثلاثاء، لتكثيف المحاضرات الفنية بالفيديو التى تستعرض ملخص مباريات الزمالك الأخيرة لدراسته جيدا قبل مواجهة السبت.

جاء ذلك فى الوقت الذى تسلم فيه فايلر تقرير طبيا شاملا عن لاعبى الفريق المصابين، للوقوف على حالاتهم وموعد عودتهم للمشاركة فى المران الجماعى بشكل تدريجى.

وتضم قائمة المصابين كلا من مروان محسن ومحمود متولى وكريم نيدفيد. وكان مروان محسن قد أجرى مؤخرًا جراحة فى وجهه، فى حين يعانى محمود متولى من الإصابة فى العضلة الخلفية، وينفذ كريم نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة. فيما اطمأن الجهاز الفنى على حالة عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق، قبل انطلاق المران الجماعى، أمس الأحد.

وينتظر اللاعب العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة فى الرباط الخارجى بالكاحل، التى تعرض لها فى مباراة أسوان الأخيرة فى الدورى. وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، قد أعلن جاهزية عمرو السولية للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فى مباراة الزمالك المقبلة.