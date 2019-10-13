شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطمئن على «جمعة» قبل مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اطمأن الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، بقيادة إيهاب على، على جاهزية أحمد جمعة مهاجم الفريق فنيا قبل مواجهة مصر المقاصة المقررة الخميس المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، وشارك جمعة فى وديتى دجلة والجمارك الأخيرتين وظهر بمستوى جيد ما أشاع حالة من الارتياح داخل الفريق.

كان جمعة قد خضع لبرنامج علاجى مؤخرا وشارك فى الوديات التى خاضها المصرى خلال فترة التوقف لتجهيزه للمباريات المقبلة، وواصل الفريق تدريباته اليومية وحرص الجهاز الفنى على التركيز على النواحى الفنية والتكتيكية، بالإضافة لتلقين لاعبيه العديد من الجمل الخططية التى يسعى من خلالها الجهاز الفنى لاستغلال قدرات لاعبيه فى الخطوط الثلاثة، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم التخصصية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال والتى تم التركيز من خلالها على كيفية التعامل مع الكرات العرضية سواء من الحركة أو الركلات الثابتة.