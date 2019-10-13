طرد ايمري كان يعقد امور المانيا امام استونيا

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الأحد 13 أكتوبر 2019
تعرض لاعب منتخب المانيا ونادي يوفنتوس الايطالي ايمري كان للطرد بعد 14 دقيقة فقط من بداية لقاء منتخب بلاده امام استونيا ضمن تصفيات يورو 2020 لكرة القدم.
اللاعب الذي يشارك عادة في وسط الملعب اشركه المدرب يواكيم لوف في خط دفاعي مؤلف من ثلاثة لاعبين. وما هي الا الدقيقة 14 حتى اخطأ كان في التعامل مع كرة عائدة له من زميله في خط الدفاع فسرقها مهاجم استونيا فعرقله كان وهو متوجه الى المرمى فما كان من حكم المواجهة البلغاري الا ان اشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب ليفربول الانكليزي السابق.
يذكر ان المانيا بحاجة للفوز باللقاء وانتهى الشوط الاول 0 - 0.
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