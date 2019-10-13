شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عباس لبعثة الأخضر: نورتم فلسطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس (الأحد) بمكتبه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

هذا ورحب الرئيس الفلسطيني بمنتخبنا الوطني، معربا عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي إلى فلسطين، مؤكداً أنه يجسد العلاقة التاريخية بين البلدين.

وقال لدى استقباله لبعثة المنتخب السعودي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، «نورتم وشرفتم بلدكم فلسطين».

وأكد أن الرابط التاريخي والديني الإسلامي بين البلدين، ليس جديداً، مبينا أن علاقة بلاده بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن قضية فلسطين في قلب كل سعودي.

Advertisements

وأضاف قائلا: «منذ عهد الملك المؤسس مرورا بكل الملوك والأمراء وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كذلك الشعب السعودي لم يتغير، مواقفهم سباقة تجاه القضية الفلسطينية»، وأهدى عباس درعا تذكارية لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما قدم ياسر المسحل قميص المنتخب السعودي موقعا من لاعبي الأخضر هدية إلى رئيس فلسطين.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل بالغ الشكر للحكومة الفلسطينية وللاتحاد الفلسطيني لكرة القجم على الاستقبال وتسهيل الدخول إلى الأراضي الفلسطينية.

وذكر المسحل مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي رددها دائماً مؤكدا أن فلسطين قضية المملكة الأولى، وقال: «نحن كمواطنين سعوديين نستشهد بها». شهد اللقاء رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي الدكتور خالد المقرن، ونزيه النصر، ونعيم البكر، والمهندس عبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري.

هذا وكانت بعثة منتخبنا الوطني وصلت أمس (الأحد) إلى رام الله واستقبلت استقبالا تاريخيا، وحظيت بعثة الأخضر بتواجد كبير من وسائل الإعلام لتغطية وصول المنتخب السعودي الذي سيخوض غدا (الثلاثاء) ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023.