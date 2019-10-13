شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي لألعاب القوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) * تأسس الاتحاد السعودي لألعاب القوى عام 1963 * تأسس الاتحاد السعودي لألعاب القوى عام 1963 * يرأس الاتحاد السعودي لألعاب القوى هادي بكر القحطاني Advertisements * كانت أول مشاركه في ريو 2016 * لم يحقق الاتحاد أي ميدالية * البطولة القادمة التي سيشارك بها الاتحاد دورة الخليج النسائية الخامسة في الكويت 20 - 30 أكتوبر



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