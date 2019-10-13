شكرا لقرائتكم منتخب مصر يختتم تدريباتة قبل مواجهة بتسوانا وديا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستضيف منتخب الفراعنة نظيره البتسواني في السابعة من مساء الاثنين على استاد برج العرب في مواجهة دولية ودية استعدادا لبدء مشوار التأهيل لكأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل.
وجاء المران الأخير للمنتخب خفيفا وسط حماس كبير من جانب اللاعبين لحجز مكان أساسي في التشكيل الخاص بالمباراة.
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