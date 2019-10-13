شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع بـ شيكابالا على هامش مباراة المنيا الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد شيكابالا للمدير الفنى، تحسن حالته مع تنفيذه للبرنامج التأهيلى الذي يخضع له، وإنه تعافى من الآلام والشد العضلى الذى عانى منه خلال مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وطلب ميتشو من شيكابالا بالاستمرار في البرنامج التأهيلى، وعدم التسرع من أجل الجاهزية التامة لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدورى.

واستبعد الصربى ميتشو، الثنائى شيكابالا ومحمد عبد الغنى من تشكيل فريقه الأساسى لمواجهة المنيا وديًا، حيث أدى شيكا وعبد الغنى تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ثم خضع الثنائي لبعض التدريبات لاستعادة اللياقة البدنية بالركض حول الملعب ثم خوض تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادى.