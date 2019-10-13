شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. سبورتنج يتقدم على الزمالك فى نهائى البطولة الإفريقية للأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك ونظيره سبورتنج بنتيجة 17 /14 لصالح الفريق السكندرى فى نهائى البطولة الإفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر.

ويسعى فريق سبورتنج بقيادة مديره الفنى المخضرم أسر القصبى إلى تحقيق اللقب للمرة الأولى فى تاريخه .

وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز امس السبت على جى اس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20 , بينما تأهل الزمالك بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18 .

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ويسعى الزمالك إلى تصحيح الأوضاع فى الشوط الثانى من أجل مواصلة التربع على عرش أفريقيا ،و سط طموحات أبناء الإسكندرية فى تحقيق المفاجئة والعودة باللقب .

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .