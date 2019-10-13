شكرا لقرائتكم أفشة لـ"طارق حامد": أرجوك لا تقتلني في القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الثنائي محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي على التقاط صورة مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك على هامش تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة بتسوانا غدا الأحد في اللقاء الودي الذي يجمعهما بملعب رج العرب.

وتأتي صورة أفشة وحامد قبل أيام من قمة الدوري المصري رقم 119 التي تجمع الأهلي والزمالك، باعتبارهما من اللاعبين الأساسيين في صفوف القطبين، وتعول عليهما الجماهير لصناعة الفارق مع فريقهما.

وسيطرت حالة من الهزار على الأجواء بين ثنائي الأهلي والزمالك، وكأن لسان حال أفشة توصية طارق حامد بعدم اللعب بخشونة ضده في مباراة القمة، وان يلعب بدون خشونة زائدة ضده حتى لا يتعرض للإصابات.

ويعرف عن طارق حامد أنه يلعب بحماس زائد ورجولة داخل الملعب، للدرجة التي تدفعه للتدخل بخشونة في بعض الكرات مع لاعبي المنافسين.