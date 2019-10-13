- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أفشة لـ"طارق حامد": أرجوك لا تقتلني في القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الثنائي محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي على التقاط صورة مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك على هامش تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة بتسوانا غدا الأحد في اللقاء الودي الذي يجمعهما بملعب رج العرب.
وتأتي صورة أفشة وحامد قبل أيام من قمة الدوري المصري رقم 119 التي تجمع الأهلي والزمالك، باعتبارهما من اللاعبين الأساسيين في صفوف القطبين، وتعول عليهما الجماهير لصناعة الفارق مع فريقهما.
وسيطرت حالة من الهزار على الأجواء بين ثنائي الأهلي والزمالك، وكأن لسان حال أفشة توصية طارق حامد بعدم اللعب بخشونة ضده في مباراة القمة، وان يلعب بدون خشونة زائدة ضده حتى لا يتعرض للإصابات.
ويعرف عن طارق حامد أنه يلعب بحماس زائد ورجولة داخل الملعب، للدرجة التي تدفعه للتدخل بخشونة في بعض الكرات مع لاعبي المنافسين.
كانت هذه تفاصيل خبر أفشة لـ"طارق حامد": أرجوك لا تقتلني في القمة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.