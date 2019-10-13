شكرا لقرائتكم عصام مرعى: عودة مصطفى فتحي كانت مهمة جدا لجهاز الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف مرعي: "اللاعب قدم مردود طيب في المباراة والجهاز الفني كان حريص على متابعة حالته بشكل خاص وأنه ظهر بصورة أفضل مما توقعناها.. عودة اللاعب تمثل مكسب للفريق وسيكون ورقة رابحة قبل مباراة الأهلى".
وعن تجربة المنيا الودية قال مدرب الفريق إن المباراة كانت مهمة بالنسبة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين وجميعهم ظهروا بمستوى جيد والجهاز أطمئن على تعافي عدد من اللاعبين من الإصابة، بجانب تجربة بعض الناشئين.
تابع مدرب الفريق، أن صفوف الزمالك وقوته الضاربة ستكتمل بعودة الدوليين، لافتًا إلى أن الجميع جاهز لمواجهة الأهلي بجدية وفي حالة تركيز شديدة لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.
وأبدى عصام مرعي سعادته بالانضمام للجهاز المعاون لميتشو، لافتًا إلى أن هدفه مساعدة الخواجة من أجل النجاح فى قيادة الفارس الأبيض.
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