شكرا لقرائتكم عصام مرعى: عودة مصطفى فتحي كانت مهمة جدا لجهاز الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام مرعي مدرب فريق الزمالك، أن عودة مصطفى فتحي لاعب الفريق كانت مهمة للغاية بالنسبة للجهاز الفني، مشددا على أن الجميع اطمئن على حالة اللاعب بعد مشاركته في مباراة المنيا الودية مساء اليوم والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2.

أضاف مرعي: "اللاعب قدم مردود طيب في المباراة والجهاز الفني كان حريص على متابعة حالته بشكل خاص وأنه ظهر بصورة أفضل مما توقعناها.. عودة اللاعب تمثل مكسب للفريق وسيكون ورقة رابحة قبل مباراة الأهلى".

وعن تجربة المنيا الودية قال مدرب الفريق إن المباراة كانت مهمة بالنسبة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين وجميعهم ظهروا بمستوى جيد والجهاز أطمئن على تعافي عدد من اللاعبين من الإصابة، بجانب تجربة بعض الناشئين.

Advertisements

تابع مدرب الفريق، أن صفوف الزمالك وقوته الضاربة ستكتمل بعودة الدوليين، لافتًا إلى أن الجميع جاهز لمواجهة الأهلي بجدية وفي حالة تركيز شديدة لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

وأبدى عصام مرعي سعادته بالانضمام للجهاز المعاون لميتشو، لافتًا إلى أن هدفه مساعدة الخواجة من أجل النجاح فى قيادة الفارس الأبيض.