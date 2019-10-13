شكرا لقرائتكم التشخيص المبدئى يثبت إصابة محمد صادق بشد فى الخلفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستبدل الجهاز الفني صادق في الشوط الثاني ودفع باللاعب كريم العراقي بدلا منه.
أحرز هدف المباراة رمضان صبحى فى الدقيقة 28 من عمر المباراة من ضربة جزاء، صنعها اللاعب بمهارة خاصة عندما قاد هجمة من الجانب الأيسر وتخطى أحد مدافعى جنوب أفريقيا الذى قام بعرقلته داخل منطقة الجزاء ليحتسبها محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء، يتصدى لها نفس اللاعب ويضعها بسهولة فى المرمى.
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