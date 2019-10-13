شكرا لقرائتكم التشخيص المبدئى يثبت إصابة محمد صادق بشد فى الخلفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهر التشخيص المبدئي لمحمد صادق لاعب المنتخب الأوليمبي، انه مصاب بشد في الخلفية و تعرض اللاعب للاصابة خلال ودية المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا، ولم يستطع اكمال المباراة.

واستبدل الجهاز الفني صادق في الشوط الثاني ودفع باللاعب كريم العراقي بدلا منه.

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نجح المنتخب الأولمبي فى إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف مقابل لا شىء على جنوب أفريقيا، فى المباراة الودية المقامة بينهما باستاد القاهرة، ضمن استعداداتهما لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

أحرز هدف المباراة رمضان صبحى فى الدقيقة 28 من عمر المباراة من ضربة جزاء، صنعها اللاعب بمهارة خاصة عندما قاد هجمة من الجانب الأيسر وتخطى أحد مدافعى جنوب أفريقيا الذى قام بعرقلته داخل منطقة الجزاء ليحتسبها محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء، يتصدى لها نفس اللاعب ويضعها بسهولة فى المرمى.