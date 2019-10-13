المنتخب الأولمبي يفوز على جنوب أفريقيا بهدف رمضان صبحى...

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جدة - عمرو شويل
أحرز هدف المباراة رمضان صبحى فى الدقيقة 28 من عمر المباراة من ضربة جزاء ، صنعها اللاعب بمهارة خاصة عندما قاد هجمة من الجانب الأيسر وتخطى احد مدافعى جنوب أفريقيا الذى يقوم بعرقلته داخل منطقة الجزاء ليحتسبها محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء يتصدى لها نفس اللاعب ويضعها بسهولة فى المرمى .
وفى الدقيقة 55 يحتسب محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء على محمد عبد السلام مدافع المنتخب المصري بعدما لمست الكرة يده داخل منطقة الجزاء يتصدى لها لوسر سينج مهاجم جنوب افريقيا ويضعها فى القائم الأيمن لمحمد صبحى حارس المنتخب .
وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد صبحى
خط الدفاع : عمار حمدى – محمد عبد السلام – أسامة جلال – احمد أبو الفتوح
خط الوسط : اكرم توفيق – محمد صادق – رمضان صبحى – عبد الرحمن مجدى
خط الهجوم : مصطفى محمد – صلاح محسن
بينما يجلس على دكة البدلاء – مصطفى شوبير – عمر صلاح – أحمد ياسر – ناصر منسى – إمام عاشور – غنام محمد – كريم العراقى – أحمد أيمن – احمد رمضان – محمود الجزار – عمر رضوان .
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