شكرا لقرائتكم القمة تجبر الزمالك على رفض معاقبة طارق حامد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مسئولو نادي الزمالك توقيع عقوبات على طارق حامد لاعب الفريق الأبيض، عقب هجومه الذي شنه على الإدارة عبر حسابه على انستجرام بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية أو تعديل عقده رغم حصوله على وعد من الإدارة بتعديل عقده بما يتناسب مع حجم عطائه وتضحياته بعروض عربية مغرية من أجل البقاء في القلعة البيضاء.

يأتي رفض مسئولي الزمالك توقيع عقوبات على طارق حامد سواء غرامات مالية أو الإيقاف لظروف استعداد الفريق الأبيض لخوض مباراة السوبر ضد الأهلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، في ظل حاجة الفريق الأبيض لوجود حامد باعتباره من القوة الضاربة في تشكيلة الفارس الأبيض.

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وينوي مسولو الزمالك تأجيل اتخاذ أي موقف تجاه طارق حامد لحين الانتهاء من مباراة القمة، لاسيما أن التصريحات جاءت في توقيت صعب في ظل تحضير الفريق الأبيض لخوض مباراة فارقة في مشواره بالدورين لسعي الإدارة والجهاز الفني لتحسين النتائج والأداء في لقاء القمة وتعويض خسارة لقب السوبر مؤخراً.

ويسعى مسئولو الزمالك لحل أزمة المستحقات التي دفعت أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأبيض بالتذمر بداية من حمدي النقاز ثم محمود جنش وأخيرا طارق حامد، والذي أكد أنه لم يصمت مرة أخرى على ما حدث، بعدما نفذ صبره لانتظار الإدارة التي لم تف بوعودها.