شكرا لقرائتكم كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد سبورتنج فى نهائى أفريقيا لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى نادى الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، أمام نظيره سبورتنج فى نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقامة فى الرأس الأخضر .

الأندية المصرية هى الأكثر حصولا على ألقاب هذه البطولة برصيد 17 بطولة، حيث حصد الزمالك اللقب 11 مرة من قبل أعوام، 1979، 1980، 1981، 1986، 1991، 2001، 2002، 2011، 2015، 2017، 2018 .

ويأمل يد الزمالك فى تحقيق الفوز بالنجمة الأفريقية رقم 12 والتربع على عرش أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى، حيث إنه حصد اللقب أخر موسمين 2017، 2018 ، فيما يطمح فريق سبورتنج فى العودة إلى أرض الوطن بالنجمة الأولى، خاصة أنه فريق منظم ويمتلك نجوم كبار مثل محمد بسيونى مودى والوافد الجديد القادم من الأهلى محمد إبراهيم وأحمد قاسم تحت قيادة المخضرم أسر القصبى الذى يطمح فى تحدى خبرات نجوم الزمالك أحمد الأحمر ويحيى الدرع وكريم أيمن .





ووصل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى اس كى الكونغولى بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18 .

مشوار الزمالك فى بطولة أفريقيا لليد



الزمالك × ديسبورتيفو بطل الرأس الأخضر 45 / 25

الزمالك × النجم الكونغولى 41 / 26

الزمالك × فاب الكاميرونى 28/ 23

الزمالك × ووداد سمارة المغربى 38 / 32

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الزمالك × رد ستار الإيفوارى 35 / 23

الزمالك × أنتر كلوب الأنجولى 30 / 18

مشوار سبورتنج فى بطولة أفريقيا



سبورتنج × أنتر كلوب 34 / 25

سبورتنج × رد ستار الإيفوارى 29 / 21

سبورتنج × جى أس كى الكونغولى 37 / 24

سبورتنج × أتليتكو من الرأس الأخضر 43 / 30

سبورتنج × فاب الكاميرونى 29 / 23

سبورتنج × جى أس كى الكونغولى 27 / 20