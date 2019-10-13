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كرة اليد.. الزمالك يحقق ريمونتادا أمام سبورتنج والوقت الإضافي يحسم بطل إفريقيا...

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جدة - عمرو شويل نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك أن يحقق ريمونتادا فى الشوط الثانى أمام سبورتنج فى نهائى أفريقيا المقامة فى الرأس الأخضر لينهى الشوط الثانى  28 /28 ويتم اللجوء إلى الوقت الاضافة لحسم اللقب .

 

 انتهى الشوط الأول بنتيجة  17 /14 لصالح سبورتنج ، وسط تألق نجومه وخاصة محمد ابراهيم الوافد الجديد هذا الموسم قادما من الأهلى، إلا أن نجوم الزمالك لم يرضخون وسرعان ما استعادوا أنفسهم فى نهاية الشوط.

 

وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز امس السبت على جى اس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20 , بينما تأهل الزمالك بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة   30 /18 .

 

 وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

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نجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

 

بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من  انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.

 

شارك سبورتنج  فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

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