شكرا لقرائتكم إصابة جيرالدو وصالح جمعة فى مران الأهلي الجماعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الثنائي جيرالدو وصالح جمعة، لاعبا الأهلى للإصابة خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

وأصيب جيرالدو بعد تدخل بينه وبين زميله محمد محمود، فى الوقت الذي أصيب صالح جمعة أثر تدخل من زميله وليد سليمان، فى الوقت الذي تلقى الثنائي العلاج قبل ان يستكملا المران بعد ذلك بشكل طبيعي.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.