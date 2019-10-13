شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يشكو الخطيب وقيادات الأهلي.. ويؤكد: يحرض على الفتنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية ضد كلا من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلة النادي وقناته الفضائية، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي وخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين وابراهيم الكفراوي ورانيا علواني وخالد مرتجي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ومحمد جمال أعضاء مجلس إدارة الأهلي وابراهيم المنيسي مسئول قناة الأهلي ومجلة النادي وعدلي القيعي مسئول التعاقدات بالأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدد من كتاب مجلة الأهلي.

أكد رئيس الزمالك في شكواه المقدمة إلى اللجة الأولمبية أن رئيس الأهلي حرص على تحريض المشكو في حقهم ببث الفتنة والكراهية بين الجماهير المصرية، والترويج للشائعات وبث الأكاذيب مما يكدر السلم والأمن القومي والوطني، وقام رئيس الأهلي بتحريض التراس أهلاوي بسبه في المباريات وسب لاعبي الزمالك والأجهزة الفنية واعضاء مجل الزمالك.

وأكد مرتضى منصور في شكواه أن الأهلي استغل قناته ومجلة النادي في الهجوم على الزمالك وبث الفتن والتعصب والسب والقذف، وقيام عدلي القيعي بسبه والهجوم عليه.

كما أوضح رئيس الزمالك أن الأهلي اتهم الزمالك بعدم الوطنية كما قام سيد عبد الحفيظ بالتطاول على مجلس الزمالك وقام محمد مرجان بتحريض من محمود الخطيب بالمطالبة بتوقيع الكشف الطبي على القوى العقلية لرئيس الزمالك

















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