شكرا لقرائتكم عمرو السولية يعود لتدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لقمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى عمرو السولية من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم، والتي اضطر على إثرها مغادرة مباراة الأهلي السابقة أمام أسوان في الدقيقة 80، وحل زميله وليد أزارو بديلًا له.

وأصبح عمرو السولية جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام الزمالك بعد تعافيه من الإصابة والانتظام في المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.