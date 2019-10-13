شكرا لقرائتكم عمرو السولية يعود لتدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لقمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعافى عمرو السولية من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم، والتي اضطر على إثرها مغادرة مباراة الأهلي السابقة أمام أسوان في الدقيقة 80، وحل زميله وليد أزارو بديلًا له.
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