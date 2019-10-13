شكرا لقرائتكم "الشاورما" تجمع شيكابالا وجنش فى شارع 306 بالدقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمود عبد عبد الراوق "شيكابالا" ومحمود عبد الرحيم "جنش" لاعبا الزمالك وأحمد زاهر المدير الإدارى " فى شارع 306" والذى تنفذه شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق تحيا مصر. وحرص "شيكا" و"جنش" على تناول وجبة "الشاورما" وأشاد الثنائى بالمشروع والقائمين عليه مؤكدين دعمهم للشباب خاصة أنهم يعدوا نواة المستقبل. ويضم الموقع الجديد لشارع 306 بالدقى، 28 وحدة ثابتة ومتحركة عبارة عن منافذ لبيع المأكولات والمشروبات وعربات متحركة لبيع المثلجات، ويتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار التى تتوسط المشروع، كما أن الموقع مراقب بشكل كامل بكاميرات المراقبة، وبه كل التجهيزات سواء أنظمة مكافحة الحريق أو الأمن أو النظافة أو سيستم الدفع الإلكترونى الذى يوفر عناءً كبيرًا على البائع والجمهور ويعمل على رقابة الأسعار بالمشروع ويمنع التعامل النقدى بداخله.

شيكابالا وجنش

شيكابالا وجنش

شيكابالا وجنش

شيكابالا وجنش

شيكابالا وجنش

شيكابالا وجنش

شيكابالا وجنش

شيكابالا وجنش

شيكابالا وجنش

شيكابالا وجنش

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