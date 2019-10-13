شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الكرة يزور المنتخب الأولمبى لتحفيزيهم أمام جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمرو الجناينى رئيس الاتحاد ومحمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوا المجلس على الاجتماع مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاولمبى واللاعبين لتحفيذههم قبل مباراتهم المقامة حاليا امام جنوب افريقيا ضمن استعداداتهم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو . واكد رئيس الاتحاد على توفير كل الامكانات للمنتخب الاوليمبى من اجل تحقيق الحلم الذى يسعى اليه الجميع فى المقابل وعد شوقى غريب رئيس الاتحاد وعضوى مجلس الادارة بتحقيق الهدف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد الكرة يزور المنتخب الأولمبى لتحفيزيهم أمام جنوب افريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.