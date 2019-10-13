شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يتقدم بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح المنتخب الأولمبي فى إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف مقابل للاشئ على جنوب أفريقيا فى المباراة الودية المقامة بينهما بإستاد القاهرة ضمن استعداداتهم لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 .

أحرز هدف المباراة رمضان صبحى فى الدقيقة 28 من عمر المباراة من ضربة جزاء ، صنعها اللاعب بمهارة خاصة عندما قاد هجمة من الجانب الأيسر وتخطى احد مدافعى جنوب أفريقيا الذى يقوم بعرقلته داخل منطقة الجزاء ليحتسبها محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء يتصدى لها نفس اللاعب ويضعها بسهولة فى المرمى .

ويخوض المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد صبحى

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خط الدفاع : عمار حمدى – محمد عبد السلام – أسامة جلال – احمد أبو الفتوح

خط الوسط : اكرم توفيق – محمد صادق – رمضان صبحى – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم : مصطفى محمد – صلاح محسن

بينما يجلس على دكة البدلاء – مصطفى شوبير – عمر صلاح – أحمد ياسر – ناصر منسى – إمام عاشور – غنام محمد – كريم العراقى – أحمد أيمن – احمد رمضان – محمود الجزار – عمر رضوان .