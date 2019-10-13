شكرا لقرائتكم مصطفى محمد وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى تشكيلة الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا وديا فى المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد القاهرة . وضمت التشكيلة على النحو التالى :- حراسة المرمى : محمد صبحى خط الدفاع : عمار حمدى – محمد عبد السلام – أسامة جلال – احمد أبو الفتوح Advertisements خط الوسط : اكرم توفيق – محمد صادق – رمضان صبحى – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم : مصطفى محمد – صلاح محسن بينما يجلس على دكة البدلاء – مصطفى شوبير – عمر صلاح – أحمد ياسر – ناصر منسى – إمام عاشور – غنام محمد – كريم العراقى – أحمد أيمن – أحمد رمضان – محمود الجزار – عمر رضوان .

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