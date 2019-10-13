شكرا لقرائتكم هشام حطب: منتخبنا استعد بقوة للفوز ببطولة الفروسية فى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أشار إلى أن منتخبنا استعد بقوة للبطولة للفوز بأحد تذكرنى التأهل، خاصة أن مصر على مستوى الفرق لم تتأهل من دورة الألعاب الأوليمبية التى استضافتها روما الإيطالية عام 1960، ومنذ ذلك التاريخ غاب عن التأهل الأوليمبى منذ نحو 60 ، ومثل مصر فى ذلك الوقت الفرسان جمال حارس ومحمد سليم ذكى وعلوى غازى ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتأهل أى فريق مصرى للأوليمبياد، لافتا إلى أن تأهل الفرسان اليوم سوف يدونه التاريخ مع عملاقة الفروسية السابقين.
أكد حطب أنه بعد تأهل الفريق المصرى للاوليمبياد أمامنا فرصة لتأهل لاعبين اثنين فى منافسات الفردى من الآن وحتى أوائل مايو المقبل ، حيث تأهل كريم الزغبى فى الفردى من قبل لدورات ريودى جانيرو 2016 ، ودورة لندن 2012 ، ودورة بكين 2008 ، ومن قبله تأهل الفارس أندريه سكاكينى للمشاركة فى أربع دورات أوليمبية هى برشلونة 92 ، واتلانتا 96 ، وسيدنى 2000 ، واثينا 2004 ، مشيرا إلى أن اللاعبين المصريين استعدوا جيدا للمنافسات المختلفة سواء على مستوى الفرق أو على المستوى الفردى من خلال المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية التى يقيمها الاتحاد بدعم مالى من وزارة الشباب والرياضة ، أو البطولات الدولية المختلفة التى يشارك فى الفرسان على مستوى العالم لرفع المستوى الفنى والمهارى من أجل تمثيل مصر أفضل تمثيل، فى مختلف المحافل الدولية والعالمية والقارية والعربية.
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